METALSKIN TECHNOLOGIES SAS - Batiweb

METALSKIN TECHNOLOGIES SAS
34540 Balaruc-les-Bains
France
METALSKIN ® est un revêtement applicable sur un grand nombre de matériaux et de formes. Il s’agit d’un composite associant des polymères et un alliage à 92% de cuivre, appliqué sur une épaisseur de 200 µm dans des usines certifiées. Son application permet de diviser en moyenne par 3000 le nombre de bactéries en une heure.
METALSKIN® développe des partenariats étroits avec des industriels afin de favoriser l’intégration de ce revêtement bactéricide de surface dans leur processus de fabrication.
METALSKIN® transmet, dans le cadre d’un contrat et d’une certification process et qualité, le savoir-faire et la technologie à ses partenaires qui imaginent et conçoivent des produits innovants dont les fonctions premières sont complétées par une capacité bactéricide unique.
La Technologie METALSKIN® a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets internationaux (Chine, Japon, Australie, Etats-Unis, Europe…).
METALSKIN® vient apporter une nouvelle fonction aux éléments de contact : l’auto-décontamination.
Notre ambition est d’intégrer notre technologie dans les process de production des fabricants.
Le savoir-faire de METALSKIN® :
- Bâtiments de santé
- ERP
- Transports publics
- Industries Pharma & Agro
- ERP
- Transports publics
