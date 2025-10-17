ConnexionS'abonner
Fermer
METALSKIN TECHNOLOGIES SAS - Batiweb

METALSKIN TECHNOLOGIES SAS

Rte de Sète
34540 Balaruc-les-Bains
France
Site web de la marque

METALSKIN ® est un revêtement applicable sur un grand nombre de matériaux et de formes. Il s’agit d’un composite associant des polymères et un alliage à 92% de cuivre, appliqué sur une épaisseur de 200 µm dans des usines certifiées. Son application permet de diviser en moyenne par 3000 le nombre de bactéries en une heure.

METALSKIN® développe des partenariats étroits avec des industriels afin de favoriser l’intégration de ce revêtement bactéricide de surface dans leur processus de fabrication.

METALSKIN® transmet, dans le cadre d’un contrat et d’une certification process et qualité, le savoir-faire et la technologie à ses partenaires qui imaginent et conçoivent des produits innovants dont les fonctions premières sont complétées par une capacité bactéricide unique.

La Technologie METALSKIN® a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets internationaux (Chine, Japon, Australie, Etats-Unis, Europe…).

METALSKIN® vient apporter une nouvelle fonction aux éléments de contact : l’auto-décontamination.
Notre ambition est d’intégrer notre technologie dans les process de production des fabricants.

Le savoir-faire de METALSKIN® :

  • Bâtiments de santé
  • ERP
  • Transports publics
  • Industries Pharma & Agro
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.