METALSKIN TECHNOLOGIES SAS - Batiweb

METALSKIN ® est un revêtement applicable sur un grand nombre de matériaux et de formes. Il s’agit d’un composite associant des polymères et un alliage à 92% de cuivre, appliqué sur une épaisseur de 200 µm dans des usines certifiées. Son application permet de diviser en moyenne par 3000 le nombre de bactéries en une heure.

METALSKIN® développe des partenariats étroits avec des industriels afin de favoriser l’intégration de ce revêtement bactéricide de surface dans leur processus de fabrication.

METALSKIN® transmet, dans le cadre d’un contrat et d’une certification process et qualité, le savoir-faire et la technologie à ses partenaires qui imaginent et conçoivent des produits innovants dont les fonctions premières sont complétées par une capacité bactéricide unique.

La Technologie METALSKIN® a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets internationaux (Chine, Japon, Australie, Etats-Unis, Europe…).

METALSKIN® vient apporter une nouvelle fonction aux éléments de contact : l’auto-décontamination.

Notre ambition est d’intégrer notre technologie dans les process de production des fabricants.

Le savoir-faire de METALSKIN® :