MEVA SYSTEMES DE COFFRAGE SNC - Batiweb

Spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel de coffrage, MEVA est une entreprise familiale de taille intermédiaire d’envergure internationale.

Son siège social se situe en Allemagne, à Haiterbach en Forêt-Noire du Nord. C’est là que sont implantés la R&D, la production, la logistique, les bureaux d’études et les services marketing et commerciaux.

Depuis 1970, MEVA est un pionnier et un précurseur de l’industrie du coffrage. De nombreuses inventions et innovations de MEVA sont aujourd'hui des standards du coffrage : du coffrage modulaire à la serrure de coffrage en passant par le cadre en profils creux.

Nous sommes une ETI familiale indépendante de deuxième génération avec près de 600 collaboratrices et collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 130 millions d’euros.

Nous proposons une large gamme de produits et de technologies, quel que soit votre projet de construction, quelle que soit la taille de votre entreprise ; des travaux de fondation à l’immeuble de grande hauteur, du coffrage manuportable jusqu’au coffrage auto-grimpant.

Nous travaillons à l’international. Avec 40 implantations à travers le monde, nous sommes présents sur cinq continents, dans plus de trente pays.

