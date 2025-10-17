ConnexionS'abonner
MICE

4 rue du Cercle BP 17668
95725 Roissy-en-France Cedex 1
France
Site web de la marque

MICE : Une solution simple contre le bruit.

Avec notre entreprise MICE – Moyens Industriels pour le Contrôle de l’Environnement, basée à Roissy-en-France, nous intervenons dans toute la France pour tous les travaux de protection acoustiques.

En effet, nous réalisons la conception, la fabrication et la mise en œuvre de murs antibruit, des acoustiques phoniques ainsi que des protections des tunnels et trémies routières.

Grâce à notre savoir-faire, fondé sur l’expérience de l’entreprise internationale dont nous faisons partie, nous avons pu pénétrer le marché de la protection des voies ferrées.

Nous vous proposons ainsi une gamme complète de solutions contre le bruit, exclusivement développés pour les routes, les tunnels ou tout autre projet de grande envergure. Sachez aussi que nous installons des parements absorbants et des parois afin de limiter les réflexions et les réverbérations.

Grâce à notre société MICE, certifiée ISO 9001, nous assurons un suivi de la qualité complet, depuis la production jusqu’à la mise en œuvre sur site, c’est pourquoi les maîtres d’œuvres nous font confiance ! Pour tous renseignements complémentaires sur nos prestations, contactez notre société MICE.

Le savoir-faire de MICE :

  • Mur antibruit 
  • Ecrans acoustique 
  • Protection phonique des tunnels et voies ferrées 

Produits de la marque

