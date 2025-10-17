ConnexionS'abonner
MICHAUD CHAILLY

7 rue du Souvenir
69263 LYON CEDEX 09
France
Bagues d’arrêt

Bagues d'arrêt ou de blocage (fendues en une ou deux parties, simple ou double, inox, acier bruni, plastique)Serrage par vis pointeau ou bague d'arrêt fendue en une ou deux parties.Ne détériore pas l'arbre.Réajustement...

Engrenages

ConiquesSpiro-coniquesA visEn acier, POM C, POM H, Inox et laitonVis cylindriques en arbre plein et arbres creux.Roue à vis cylindrique, en bronze du module 0,5 à 2, en fonte grise du module 3 à 6.Engrenage...

Glissières

Glissières télescopiques à billes (course, verrouillage, déconnexion, point dur, plot anti-vibrations, charge, tiroir, meuble, linéaire)Glissières aluminium pour charge jusqu’à 400kg/paireZingué brillant...

Motoréducteurs

Centres de montage (Moteur, réducteur, pompe, vérin mécanique, multibloc, compabloc, poulibloc, moteur asynchrones, variateur de vitesse, frein, glissière, plateau, cellule embrayage-frein)- Réducteurs...

Outillage

Pince, tournevis, marteau, extracteur, mobilier, vêtements, chaussures, servante, gants, douille, cliquet, clé, 6 pans, embouts, maintenance, automobile, industrie, montage, mesure, contrôle, clés de serrage,...

Paliers blancs

Paliers blancs thermoplastiques à semelle ou applique (roulement inox, graisseur, sans entretien, PBT, 2 ou 4 trous)Roulements et graisseur : inox 304.Pas de corrosion.Joint arrière et couvercle ouvert...

Plastiques techniques

Techniques (PA6-PA6G-PA66-PA12-POM-Delrin- Hostaform-PETP-PVC-PP-Plastiques chargés...)Hautes performances (PTFE-PEEK-PVDF-PEI-PSU)Polycarbonate-PMMA-PET/PETG-PVCC transparent-PVC souleElastomères et ThermodurcissablesCentres...

Pneumatique

Composants pour pneumatique et fluidesVérins, distributeurs, raccords, colliers, tubes, gaines, vannes et électrovannes, coupleurs, soufflettes, air comprimé.Inox et alimentaireSans phtalate

Ressorts à Gaz

Ressorts à gaz (vérin à gaz, compression, gonflage, pression, raideur, hayon, porte, capot)Gonflage à la pression souhaitée.Diamètres de tige : 6, 8, 10 et 14.Course : 20 à 500 selon le diamètre de tige.Fixations :...

