MICHAUD CHAILLY
69263 LYON CEDEX 09
France
Arbres et écrous cannelés
Arbres et moyeux cannelés (bride, anneaux de serrage pour moyeux, transmission)Acier C45Acier inoxydable 1.4301Laiton pour les moyeux et anneauxSur demande, coupe à la longueurSur demande, usinages d'extrémité
Bagues d’arrêt
Bagues d'arrêt ou de blocage (fendues en une ou deux parties, simple ou double, inox, acier bruni, plastique)Serrage par vis pointeau ou bague d'arrêt fendue en une ou deux parties.Ne détériore pas l'arbre.Réajustement...
Engrenages
ConiquesSpiro-coniquesA visEn acier, POM C, POM H, Inox et laitonVis cylindriques en arbre plein et arbres creux.Roue à vis cylindrique, en bronze du module 0,5 à 2, en fonte grise du module 3 à 6.Engrenage...
Glissières
Glissières télescopiques à billes (course, verrouillage, déconnexion, point dur, plot anti-vibrations, charge, tiroir, meuble, linéaire)Glissières aluminium pour charge jusqu’à 400kg/paireZingué brillant...
Motoréducteurs
Centres de montage (Moteur, réducteur, pompe, vérin mécanique, multibloc, compabloc, poulibloc, moteur asynchrones, variateur de vitesse, frein, glissière, plateau, cellule embrayage-frein)- Réducteurs...
Outillage
Pince, tournevis, marteau, extracteur, mobilier, vêtements, chaussures, servante, gants, douille, cliquet, clé, 6 pans, embouts, maintenance, automobile, industrie, montage, mesure, contrôle, clés de serrage,...
Paliers blancs
Paliers blancs thermoplastiques à semelle ou applique (roulement inox, graisseur, sans entretien, PBT, 2 ou 4 trous)Roulements et graisseur : inox 304.Pas de corrosion.Joint arrière et couvercle ouvert...
Plastiques techniques
Techniques (PA6-PA6G-PA66-PA12-POM-Delrin- Hostaform-PETP-PVC-PP-Plastiques chargés...)Hautes performances (PTFE-PEEK-PVDF-PEI-PSU)Polycarbonate-PMMA-PET/PETG-PVCC transparent-PVC souleElastomères et ThermodurcissablesCentres...
Pneumatique
Composants pour pneumatique et fluidesVérins, distributeurs, raccords, colliers, tubes, gaines, vannes et électrovannes, coupleurs, soufflettes, air comprimé.Inox et alimentaireSans phtalate
Ressorts à Gaz
Ressorts à gaz (vérin à gaz, compression, gonflage, pression, raideur, hayon, porte, capot)Gonflage à la pression souhaitée.Diamètres de tige : 6, 8, 10 et 14.Course : 20 à 500 selon le diamètre de tige.Fixations :...