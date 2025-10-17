MIGAMAD BOARDS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MIGAMAD BOARDS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis plus de 30 ans MIGAMAD fabrique et commercialise des planches pour l´industrie du béton en respectant les normes les plus strictes de production.

Notre entreprise est née en réponse aux besoins du marché de la production de planches pour machines à blocs (panneaux en bois pour presses à blocs, pour voûtes, pavés, bordures et tout type de pièces spéciales en béton).

Depuis nous avons connu une évolution et une croissance sans précédent dans la production de plateaux aussi bien sur le marché national qu´international. Notre vaste expérience acquise au cours de plus de 25 ans dans ce secteur nous a conduit à innover notre planche pour parpaings en vue d´obtenir un produit robuste et durable.

MIGAMAD (nom de son créateur et actuel président Miguel Gallego Lopez) a fait ses premiers pas dans des installations d´environ 1500 m2 dans la commune de Portomarín- Lugo (Nord-ouest de l´Espagne). Actuellement, MIGAMAD, fabricant de planches pour machines à bordures, dispose d´installations de plus de 40000 m2 dont 8000 sont destinés à la fabrication et à l´entreposage des panneaux.

Aujourd´hui, notre usine est entièrement automatisée et robotisée, ce qui nous permet d´obtenir une production élevée en réduisant les coûts de fabrication et d´offrir ainsi un produit de grand rapport qualité/prix et hautement compétitif.

Le savoir-faire de MIGAMAD :