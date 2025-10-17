MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Chemical Corporation. L'entreprise, dont le siège est à Düsseldorf, propose et vend des produits chimiques hautement développés.

L'origine de Mitsubishi remonte à 1870, lorsque le fondateur, Yataro Iwasaki, a lancé une entreprise de navigation avec trois navires à vapeur vieillissants. Le frère, le fils et le neveu de Yataro ont élargi l'entreprise dans divers domaines au cours de leurs sociétés respectives en tant que président et ont jeté les bases des sociétés Mitsubishi. Cliquez sur le bouton En savoir plus pour un résumé des 140 ans d'histoire partagée par les sociétés Mitsubishi.

Mitsubishi Chemical Corporation a été créée le 1er avril 2017 par l'intégration des trois sociétés Mitsubishi Chemical (MCC), Mitsubishi Plastics (MPI) et Mitsubishi Rayon (MRC). L'objectif est d'intégrer toutes les ressources de l'entreprise, de faire progresser l'innovation et de se concentrer sur de nouveaux produits qui profiteront à nos clients et à la société.

Le portefeuille comprend des polymères de performance, des fibres de carbone et des composites, des films de polyester, des feuilles composites d'aluminium et de métal ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour un large éventail d'industries.

Dans un rôle supplémentaire de siège régional pour l'Europe, qui sera situé à l'avenir à Francfort, il favorise les échanges entre les sociétés du groupe en Europe et la direction au Japon. La racine de toutes les activités est de contribuer à la philosophie d'entreprise de KAITEKI, qui vise la durabilité pour les personnes, la société et la terre.

Le savoir-faire de MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE :