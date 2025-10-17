ConnexionS'abonner
ZI sud rue des Coutures
77200 TORCY
France
La société MOBITEC, carrossier aménageur, transforme et aménage sur mesure en fonction de vos besoins métiers tous types de véhicules utilitaires.


MOBITEC fait partie de KLUBB Group, carrossier multi-spécialistes, avec un chiffre d’affaires de 80M€ et plus de 350 collaborateurs. Son succès se fonde sur sa capacité à concevoir et effectuer des transformations pointues totalement adaptées à vos enjeux métier, combinée à un service clients de haut niveau allant du financement à la maintenance.

Les différentes gammes de produits du Groupe sont conçues par notre bureau d’études fort de 25 ingénieurs. Ces experts s’appuient sur une expérience dans le secteur de la carrosserie et de l’équipement de véhicules utilitaires.

Nous développons nos offres transformations et aménagements autour de 3 axes :

  • Sécurité
  • Qualité
  • Ergonomie

Notre objectif est de rendre votre quotidien plus fonctionnel. Pour cela, nous vous proposons une gamme ciblée de transformations de véhicules utilitaires et d’aménagements qui correspondent à vos besoins métiers.

Notre gamme nous permet de répondre à toutes les demandes de nos clients grâce à sa flexibilité, de l’artisan aux grands groupes comme Eiffage, Bouygues, ERDF…

Le savoir-faire Mobitec

  • Rampe fixe de chargement
  • Passage de roue pour véhicules utilitaires
  • Bloc tiroir pour véhicules utilitaires
  • Galerie pour véhicules utilitaires
  • Etagères pour véhicules utilitaires

Galerie

Aménageur intérieur et extérieur sur mesure de véhicules professionnels, Mobitec propose une vaste gamme de galeries aluminium, galeries acier. Ces galeries sont adaptées à tous types de véhicules professionnels.

En savoir plus Documentation

Etagère

Mobitec est le spécialiste de l’agencement intérieur et extérieur de véhicule utilitaires et spécifiques, Mobitec propose l’installation et l’agencement sur mesure d’une gamme variée d’étagère métallique...

En savoir plus Documentation

Passage de roue

Spécialiste Français de l’installation et l’agencement sur mesure de véhicules professionnels, Mobitec vous propose une gamme de passage de roue ouvert, passage de roue porte basculante mais aussi de passage...

En savoir plus Documentation
