La société MOBITEC, carrossier aménageur, transforme et aménage sur mesure en fonction de vos besoins métiers tous types de véhicules utilitaires.



MOBITEC fait partie de KLUBB Group, carrossier multi-spécialistes, avec un chiffre d’affaires de 80M€ et plus de 350 collaborateurs. Son succès se fonde sur sa capacité à concevoir et effectuer des transformations pointues totalement adaptées à vos enjeux métier, combinée à un service clients de haut niveau allant du financement à la maintenance.

Les différentes gammes de produits du Groupe sont conçues par notre bureau d’études fort de 25 ingénieurs. Ces experts s’appuient sur une expérience dans le secteur de la carrosserie et de l’équipement de véhicules utilitaires.

Nous développons nos offres transformations et aménagements autour de 3 axes :

Sécurité

Qualité

Ergonomie

Notre objectif est de rendre votre quotidien plus fonctionnel. Pour cela, nous vous proposons une gamme ciblée de transformations de véhicules utilitaires et d’aménagements qui correspondent à vos besoins métiers.

Notre gamme nous permet de répondre à toutes les demandes de nos clients grâce à sa flexibilité, de l’artisan aux grands groupes comme Eiffage, Bouygues, ERDF…

Le savoir-faire Mobitec :