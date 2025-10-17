MP GLASS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MP GLASS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis sa création, MPglass travaille en partenariat avec les enseignes de bricolage afin de leur proposer les dernières tendances et innovations sur les miroirs et les éclairages de salle de bain.

Spécialiste de la miroiterie, nous proposons également une large gamme de miroirs décoratifs pour équiper votre habitat.

MPglass est une entreprise française. Les produits sont pensés et dessinés par nos équipes créatives à notre siège situé à Lyon. C’est l’assurance d’avoir des produits répondant à vos exigences et qui respectent les législations françaises et européennes en matière de sécurité électrique.

C’est également la possibilité pour vous d’avoir à vos côtés un partenaire capable de concevoir des produits sur mesure, correspondant à un cahier des charges strict.

Le savoir-faire de MPglass :

MIROIRS LUMINEUX : Faites votre choix parmi notre large gamme de miroirs lumineux et leur grande diversité de fonctionnalités : touches sensitives, capteur infrarouge, variateurs de couleurs et d’intensité, fonction antibuée, météo, Bluetooth et haut-parleurs.

ARMOIRES DE TOILETTE : Découvrez notre gamme d’armoires de toilette et faites le choix de la praticité et d’une salle de bain au rangement optimisé.

SPOTS LED : Embellissez et illuminez votre salle de bain en optant pour l’un de nos nombreux spots.



MIROIRS DÉCORATIFS : Un large choix de miroirs décoratifs à découvrir. Optez pour nos miroirs décoratifs aux diverses formes, dimensions et finitions pour décorer toutes les pièces de la maison.

MIROIRS COSMÉTIQUES : Les miroirs cosmétiques qui composent notre gamme vous offrent un large choix de miroirs grossissants et miroirs sur pieds pour vous aider à vous préparer tous les matins.

MIROIRS STANDARDS : Grâce aux diverses formes, dimensions et finitions de notre gamme de miroirs standards, vous êtes assurés de trouver votre bonheur afin d’embellir votre décoration intérieure.

MIROIRS ADHÉSIFS : Optez pour nos miroirs adhésifs aux diverses tailles, formes et finitions pour parfaire l’aménagement de votre intérieur.