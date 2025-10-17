MRU - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MRU », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous sommes une entreprise familiale dont le siège est situé à Neckarsulm-Obereisesheim en Allemagne.

On dispose un large assortiment de produits ; des appareils mobiles et stationnaires pour mesure de gaz de combustion, analyseur de biogaz, manomètre digital, etc. Ces appareils sont durables et de qualité première qui peuvent être utilisés dans différents secteurs « industrie, industrie automobile, chauffage et climatisation, etc.».

Crée le 01.06.1984 et avec 2 employées au début, MRU s’est développé est devenu une société prospères à l’échelle national et international.

Sur le site NSU-Obereisesheim en Allemagne et avec environ 100 employées, MRU développe, produit et commercialise à l'échelle mondiale des instruments mobiles et stationnaires de mesure de gaz de combustion. Nos instruments de mesures sont exportés dans plus que 70 pays.

La société MRU est dirigée par son créateur et directeur général Erwin Hintz, qui est soutenu par son adjoint et directeur commercial Martin Seegräber.

La fille de Mr. Erwin Hintz et son partenaire Jörg Renner sont engagés dans l’entreprise depuis 2014 resp. 2015 pour donner un poussé pour l’entreprise.

Le savoir-faire de MRU :