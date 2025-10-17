MT BETON - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MT BETON », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

MT BETON : Fournitures et matériels pour vos unités de préfabrication de produits en béton

« Mes 30 années d’expériences au sein de l’industrie du béton m’ont donné l’envie de créer ma propre structure MT BETON, Le Puzzle de l’Industrie du Béton.

Ma connaissance de vos exigences de fabrication, du fonctionnement de vos unités de production et des dernières tendances de vos marchés, m’ont permis de sélectionner des partenaires et fournitures de matériels hautement qualitatifs et particulièrement adaptés à vos besoins.

Ma valeur ajoutée est de vous apporter des liens, et de fluidifier les échanges d’informations entre mes partenaires commerciaux, les constructeurs d’unités de production et vos propres entreprises. De faire avancer ensemble tous ces acteurs dans une même direction, celle permettant de répondre aux exigences de vos enjeux techniques et commerciaux !

Mon but est de vous servir en effectuant un suivi assidu dans cette reconstitution du puzzle des fournitures et matériels nécessaires à vos unités complètes, en vous garantissant une satisfaction finale totale sur chaque module, sans que vous ayez à consacrer votre temps précieux à cela.

Je ferai en sorte de toujours prendre en compte avec attention vos remarques et problématiques afin de trouver les solutions au sein de mon réseau et de pouvoir vous les apporter dans les meilleurs délais. » Muriel Testud

Le savoir-faire de MT BETON :