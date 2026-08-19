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MUL-T-LOCK - Batiweb

MUL-T-LOCK

Batiment E 4 Avenue d’Ouessant
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
France
Site web de la marque

Mul-T-Lock conçoit, fabrique et commercialise des solutions de verrouillage haute sécurité et de contrôle d’accès destinées aux bâtiments résidentiels, tertiaires, commerciaux, industriels et institutionnels. Membre du groupe ASSA ABLOY, l’entreprise développe des équipements adaptés à la protection des personnes, des locaux et des biens.

La gamme Mul-T-Lock comprend notamment des cylindres de serrure brevetés, des clés sécurisées, des cadenas haute sécurité, des serrures, des organigrammes de clés et des systèmes de gestion des accès. L’entreprise propose également des solutions de contrôle d’accès numérique permettant de gérer les autorisations depuis un ordinateur ou un appareil mobile.

Pour les professionnels, les entreprises et les gestionnaires de bâtiments, Mul-T-Lock fournit des systèmes mécaniques, électromécaniques et sans fil adaptés à différents niveaux de sécurité. Son offre couvre aussi la protection des véhicules utilitaires, avec des dispositifs conçus pour sécuriser les portes arrière et latérales ainsi que le matériel transporté.

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