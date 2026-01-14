Pour obtenir une information de la part de la marque « Multani », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Multani : Concentrez-vous sur vos chantiers, déléguez nous vos démarches !

Nous sommes bien plus qu'une simple plateforme digitale qui centralise vos démarches administratives de chantier !

Nous sommes une équipe de passionnés qui facilite la gestion des chantiers avec une solution conçue par des pros, pour des pros (entreprises de travaux publics, gestionnaires de réseaux, collectivités, opérateurs EnR et IRVE).

Notre mission : simplifier votre quotidien !

Nous accompagnons les acteurs de l’aménagement et des réseaux dans la transformation digitale de leurs démarches pour des projets sûrs et rapides.

Comment ?

En développant une plateforme digitale unique et modulaire vous offrant une solution collaborative et sur-mesure pour organiser, piloter et suivre toutes vos démarches administratives et autorisations de travaux (DT-DICT, plan de synthèse, urbanisme, etc.).

Hier vous gériez vos procédures avec une multitude de prestataires.

Aujourd'hui, avec Multani :

Gérez vos DT-DICT,

Commandez votre plan de synthèse des réseaux,

Gérez vos constats d’huissier,

Demandez une autorisation d’urbanisme,

Effectuez vos autorisations de voirie.

Nous vous offrons :

Un gain de temps considérable et une efficacité optimisée,

Une centralisation intelligente de toutes vos procédures,

Une collaboration fluide entre tous les intervenants,

Un accompagnement technique personnalisé,

Un respect de la réglementation et une mise en conformité de vos chantiers,

Une simplification organisationnelle.

Exemples de démarches et fonctionnalités disponibles :

Gestion des déclarations DT-DICT :

Saisi de vos déclarations pour obtenir automatiquement les exploitants.

Envoi instantané des déclarations.

Centralisation des réponses des exploitants et suivi en temps réel des réponses.

Automatisation des relances.

Ajout de démarches complémentaires en un clic comme les IAT / IPT, les plans de synthèse des réseaux, les autorisations de voirie ou les études de sol.

Nous simplifions vos déclarations via une intégration automatique de vos données cartographiques.

Réponses aux DT-DICT :

Délégation de la déclaration de vos ouvrages auprès du Guichet Unique (dépôts des ZIO et fichier contacts).

Suivi en temps réel des réponses et leur statut.

Paramétrage des réponses en mode manuel ou automatique.

Personnalisation des fonds de plan.

Gestion des IC et ML en déléguant la réalisation auprès d'un de nos partenaires.

Multani, votre partenaire unique pour accomplir vos démarches de chantier !