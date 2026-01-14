Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
Multani - Batiweb

Multani

50 bis rue du faubourg de Figuerolles
34070 Montpellier
France
Site web de la marque

Multani : Concentrez-vous sur vos chantiers, déléguez nous vos démarches !

Nous sommes bien plus qu'une simple plateforme digitale qui centralise vos démarches administratives de chantier !
Nous sommes une équipe de passionnés qui facilite la gestion des chantiers avec une solution conçue par des pros, pour des pros (entreprises de travaux publics, gestionnaires de réseaux, collectivités, opérateurs EnR et IRVE).

Notre mission : simplifier votre quotidien !

Nous accompagnons les acteurs de l’aménagement et des réseaux dans la transformation digitale de leurs démarches pour des projets sûrs et rapides.

Comment ?

En développant une plateforme digitale unique et modulaire vous offrant une solution collaborative et sur-mesure pour organiser, piloter et suivre toutes vos démarches administratives et autorisations de travaux (DT-DICT, plan de synthèse, urbanisme, etc.).

Hier vous gériez vos procédures avec une multitude de prestataires.
Aujourd'hui, avec Multani :

  • Gérez vos DT-DICT,
  • Commandez votre plan de synthèse des réseaux,
  • Gérez vos constats d’huissier,
  • Demandez une autorisation d’urbanisme,
  • Effectuez vos autorisations de voirie.

Nous vous offrons :

  • Un gain de temps considérable et une efficacité optimisée,
  • Une centralisation intelligente de toutes vos procédures,
  • Une collaboration fluide entre tous les intervenants,
  • Un accompagnement technique personnalisé,
  • Un respect de la réglementation et une mise en conformité de vos chantiers,
  • Une simplification organisationnelle.

Exemples de démarches et fonctionnalités disponibles :

  • Gestion des déclarations DT-DICT :
  • Saisi de vos déclarations pour obtenir automatiquement les exploitants.
  • Envoi instantané des déclarations.
  • Centralisation des réponses des exploitants et suivi en temps réel des réponses.
  • Automatisation des relances.
  • Ajout de démarches complémentaires en un clic comme les IAT / IPT, les plans de synthèse des réseaux, les autorisations de voirie ou les études de sol.
  • Nous simplifions vos déclarations via une intégration automatique de vos données cartographiques.

Réponses aux DT-DICT :

  • Délégation de la déclaration de vos ouvrages auprès du Guichet Unique (dépôts des ZIO et fichier contacts).
  • Suivi en temps réel des réponses et leur statut.
  • Paramétrage des réponses en mode manuel ou automatique.
  • Personnalisation des fonds de plan.
  • Gestion des IC et ML en déléguant la réalisation auprès d'un de nos partenaires.  

Multani, votre partenaire unique pour accomplir vos démarches de chantier !

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.