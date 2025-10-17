NACARAT DESIGN - Batiweb

ConnexionS'abonner
NACARAT DESIGN

10 rue des Arts
31100 TOULOUSE
France

NACARAT, AGENCE DE DESIGN EXPERTE EN COULEUR La couleur donne forme, informe, stimule, la couleur a du sens…

Créée en 2005, Nacarat Color Design est une agence de design couleur et un collectif de coloristes plasticiennes qui interviennent sur les couleurs et matières des « objets » qui font la ville et l’art de vivre. Notre ADN est fondé sur l’esprit du lieu, le ©« Génie du Lieu ».

Nous mettons notre expertise de la couleur et des matériaux au service de la qualité esthétique des villes en créant des chartes pour les façades et les devantures.  Nous réalisons des projets déco de A à Z et concevons le design couleur, finition, graphisme de nuanciers, produits, packs, identités visuelles et outils de communication.

Notre approche unique, sensible et créative conjugue étude des tendances et archéologie du patrimoine chromatique des territoires et des marques. Nous partageons notre expertise lors de formations, workshops et colloques internationaux sur la couleur.

