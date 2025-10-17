NEDZINK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NEDZINK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Du zinc néerlandais de qualité optimale, produit avec une expérience de plus de 125 ans. Voilà la définition de NEDZINK.

NEDZINK est le fabricant néerlandais de zinc-titane laminé destiné aux revêtements de façade, couvertures de toitures, chéneaux et systèmes d’évacuation des eaux pluviales par excellence.

Depuis plus de 125 ans déjà, NEDZINK fabrique des produits à base de zinc d’un niveau de qualité inégalé, qui sont appliqués mondialement dans les projets les plus diversifiés, du plus gigantesque au plus modeste.

Premier producteur de zinc laminé destiné à la construction labellisé NEN-EN-ISO 9001:2015, NEDZINK promeut le développement d’applications du zinc durables et à la pointe du progrès.

Partenaire commercial, NEDZINK fournit à ses clients savoir-faire, qualité et service irréprochable. Numéro un sur le marché néerlandais, NEDZINK est un promoteur inlassable de la diversité créative du zinc.

La force de NEDZINK réside dans la qualité A et la durabilité du zinc produit ainsi que dans une très longue tradition respectueuse de l’homme et de l’environnement.

Résolument tournés vers le futur, la politique de l’entreprise et les investissements dans des techniques de production ultramodernes ont pour but de renforcer encore la position de NEDZINK sur le marché et de créer de l’espace pour de nouvelles évolutions.

Réfléchissant et agissant toujours dans le souci de qualité, NEDZINK est aussi continuellement tournée vers l’avenir. Recherche de nouvelles ouvertures dans les applications du zinc de construction. L’innovation comme leitmotiv.

L’utilisation du zinc comme matériau de construction est une longue tradition. Mis en œuvre dans des applications toujours innovantes, le zinc continue de fasciner et d’inspirer comme s’il était une découverte récente.

NedZink Nova, un zinc-titane prepatiné, illustre parfaitement cette évolution. Il a été conçu pour la construction moderne et esthétique.

NEDZINK ne peut pas réfléchir et suivre l’évolution des pratiques de la construction sans procéder à des investissements structurels dans des techniques efficaces et modernes. Chaque utilisateur des produits NEDZINK peut faire appel à ce savoir-faire dans l’exercice de sa profession. En outre, toute la documentation technique de nos produits est toujours disponible en ligne.

Le savoir-faire de NEDZINK :