L'entreprise de solutions numériques Bluebeam a publié son étude sur la digitalisation de la construction, à travers le monde. 74 % des sondés déclarent utiliser l’IA.

Fournisseur de solutions et services numériques pour la construction au sein du groupe Nemetschek, Bluebeam a consacré une étude sur l’intelligence artificielle (IA) et la digitalisation dans la construction. 400 décideurs dans 8 pays ont été interrogés.

Des investissements en hausse

Première tendance : les trois-quarts des sondés déclarent recourir à l’IA sur une ou plusieurs phases du chantier (74 %). Elle est particulièrement utilisée pour la conception (48 % des utilisateurs) et la planification (42 %).

55 % des acteurs de la construction utilisant l'IA reconnaissent son importance. 70 % y consacrent près de 25 % de leur budget. D’ailleurs, 84 % comptent augmenter leurs investissements dans la technologie dans les cinq prochaines années.

La réglementation autour de l’IA préoccupe plus de la moitié des décideurs sondés (54 %). 44 % y voient également un impact sur le déploiement de l’IA dans leur société.

Certains usages de la digitalisation assimilés…

« Concernant les autres outils technologiques, elles sont 77 % à les utiliser au cours des phases de conception ou de construction et 74% lors de la planification des projets », aborde également Bluebeam. « En tête de ces technologies, la modélisation des données du bâtiment (BIM) est la plus utilisée (69 %), suivie à 54 % par la conception assistée par ordinateur (CAO) et à 53 % par les logiciels de gestion de projet », ajoute la société.

D’autant que 35 % des professionnels disent avoir réalisé des économies de 100 000 à 500 000 dollars, via les nouvelles technologies et la digitalisation de la construction.

« Grâce à l’augmentation de la numérisation et de l'utilisation de l'IA au sein du secteur de la construction, la dépendance à l'égard des approches papier continue de diminuer, ce qui contribue également à réaliser des économies de coûts et à améliorer les efforts de durabilité des entreprises », commente Usman Shuja, directeur général de Bluebeam.

Des freins à la digitalisation subsistent toutefois, empêchant l’élimination des documents papier dans un projet. 72 % des entreprises préfèrent conserver cette ressource sur une, voire plusieurs phases du cycle de vie du bâtiment. 46 % l’expliquent notamment par un besoin de signatures ou d'approbations physiques dans la chaîne de construction. Seulement 28 % des personnes interrogées ne dépendent pas du papier.

Des obstacles à l’adoption de nouvelles technologiques

Dans le détail, le manque de formation et compétences des salariés est un obstacle pour 32 % des entreprises répondantes. 27 % citent en parallèle les problèmes d'intégration et 26 % les problèmes techniques.

« Il est donc essentiel que les fournisseurs de technologie et les leaders de l'industrie de cette branche travaillent ensemble pour produire de nouvelles initiatives de formation qui peuvent capitaliser sur ces innovations en aidant à combler le déficit de compétences en technologie », défend Usman Shuja.



Ce qui peut impacter les démarches de durabilité dans la construction. La moitié des sondés considèrent leurs efforts en la matière « couronnés de succès ». 73 % indiquent dédier moins de 25 % de son budget en ce sens, bien que prévisions d’investissement s’inscrivent à la hausse au cours de l’année à venir.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock