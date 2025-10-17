NEOPERL IBERICA SA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NEOPERL IBERICA SA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Neoperl – une entreprise au visage familier

Depuis des décennies, nous sommes un partenaire digne de confiance pour nos clients du monde entier. Grâce à nos sites implantés sur les différents continents, nous sommes toujours à proximité de nos clients ce qui favorise le contact personnel et les échanges intensifs.

Un partenaire qui a fait ses preuves depuis des années.

Le commerce de détail a une longue et fructueuse tradition au sein du groupe Neoperl. Depuis plus de 60 ans, nous fournissons des produits et des pièces de rechange d'origine à une clientèle sans cesse croissante. En coopérant avec ces partenaires de la distribution, nous garantissons un service de haute qualité. Pour chaque innovation que nous mettons sur le marché, les pièces de rechange d'origine correspondantes sont toujours disponibles.

Des décisions rapides – une croissance solide

En tant qu'entreprise familiale, nous profitons de processus décisionnels courts. Nous restons fidèles à nos racines en Suisse et en Allemagne. En même temps, nous sommes ouverts, pour conquérir de nouveaux marchés à l'échelle mondiale. Nous attachons une grande importance à intégrer soigneusement les nouveaux membres du groupe dans la culture Neoperl et préserver nos traditions. C'est la seule façon de parvenir à une croissance durable.

Le savoir-faire de Neoperl Iberica :