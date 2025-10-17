ConnexionS'abonner
Fermer
NEOPERL IBERICA SA - Batiweb

NEOPERL IBERICA SA

Carrer dels Capellans, 3
08170 Montornes del Valles,
Espagne
Site web de la marque

Neoperl une entreprise au visage familier

Depuis des décennies, nous sommes un partenaire digne de confiance pour nos clients du monde entier. Grâce à nos sites implantés sur les différents continents, nous sommes toujours à proximité de nos clients ce qui favorise le contact personnel et les échanges intensifs.

Un partenaire qui a fait ses preuves depuis des années.

Le commerce de détail a une longue et fructueuse tradition au sein du groupe Neoperl. Depuis plus de 60 ans, nous fournissons des produits et des pièces de rechange d'origine à une clientèle sans cesse croissante. En coopérant avec ces partenaires de la distribution, nous garantissons un service de haute qualité. Pour chaque innovation que nous mettons sur le marché, les pièces de rechange d'origine correspondantes sont toujours disponibles.

Des décisions rapides – une croissance solide

En tant qu'entreprise familiale, nous profitons de processus décisionnels courts. Nous restons fidèles à nos racines en Suisse et en Allemagne. En même temps, nous sommes ouverts, pour conquérir de nouveaux marchés à l'échelle mondiale. Nous attachons une grande importance à intégrer soigneusement les nouveaux membres du groupe dans la culture Neoperl et préserver nos traditions. C'est la seule façon de parvenir à une croissance durable.

Le savoir-faire de Neoperl Iberica

  • Aérateurs
  • Produits pour l'économie de l'eau
  • Tuyaux renforcés
  • Becs d'éviers
  • Flexibles de Cuisine
  • Flexibles de Douche
  • NEOMATIC®
  • Réductions & Joints
  • Accessoires
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.