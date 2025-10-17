NEU-JKF Delta Neu - Batiweb

ConnexionS'abonner
Parc d'Activités de la Houssoye - Rue ampère
59930 La Chapelle d'Armentières
France
Delta NEU, spécialiste de la filtration industrielle et expert de la qualité de l'air

  • Protéger les hommes
  • Préserver l'environnement
  • Protéger les équipements

Depuis 1974, Delta NEU conçoit et assemble des matériels dédiés au traitement de l’air.

Pour faire face à l'enjeu que représente la qualité de l'air et apporter aux industriels des éléments utiles à la prévention des risques professionnels, Delta NEU s’engage depuis plus de 40 ans à améliorer la qualité de l’air dans tous les secteurs de l’industrie, dans le respect des règlementations en vigueur.

Qu’il s’agisse de protéger l’environnement de travail des poussières ou vapeurs nocives ou de prévenir les risques industriels, Delta NEU propose des solutions clé en main de :

  • Ventilation industrielle
  • Aspiration de poussières industrielles
  • Filtration industrielle
  • Climatisation industrielle
  • Aspiration de déchets
     
