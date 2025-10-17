ConnexionS'abonner
NEWMAT - Batiweb

NEWMAT

140 Rue René Cauche 130
59139 Noyelles-lès-Seclin
France
Site web de la marque

NEWMAT : Solutions de plafonds et murs tendus

Depuis 1986 NEWMAT offre aux architectes, designers, concepteurs de lumière et acousticiens les solutions de plafonds et murs tendus les plus créatives et techniques du marché.

Inventés il y a plus de trois décennies en Suède comme remède contre les plafonds de plâtre endommagés, les plafonds tendus en P.V.C sont devenus une solution idéale. Cependant, au fil des années, ses nombreux avantages techniques et esthétiques en ont fait un produit de choix pour tout type d’applications, que cela soit dans la construction, rénovation ou agencement à neuf.

Bien que nos toiles soient en PVC, elles demeurent un produit écologique. Les systèmes de plafonds et murs tendus NEWMAT auront un bien moindre effet négatif sur l’environnement, tant à court que long terme, que tout autre système conventionnel.

De ce fait, NEWMAT offre une solution écologique non négligeable dans la conception de bâtiments durables / verts. NEWMAT a eu la chance d’être choisi dans le cadre de nombreux projets certifiés HQE, dont la liste se trouve dans la section du menu Professionnels named.

Le savoir-faire de NEWMAT :

  • Confort acoustique
  • Plafond anti-microbien
  • Plafond tendu
  • Toiles tendues sans harpon
  • Murs et plafonds imprimés
  • Luminaires design
  • Plafond lumineux
  • Textile technique
  • Dalle sur-mesure
  • Dalle acoustique sur-mesure
  • Dalle FLEX LED sur-mesure
  • Dalle FULL LED sur-mesure
  • Dalle miroir sur-mesure
  • Dalle translucide sur-mesure
  • Toiles perforées
  • Toile tendue
  • Confort thermique
