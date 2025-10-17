NEWMAT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NEWMAT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

NEWMAT : Solutions de plafonds et murs tendus

Depuis 1986 NEWMAT offre aux architectes, designers, concepteurs de lumière et acousticiens les solutions de plafonds et murs tendus les plus créatives et techniques du marché.

Inventés il y a plus de trois décennies en Suède comme remède contre les plafonds de plâtre endommagés, les plafonds tendus en P.V.C sont devenus une solution idéale. Cependant, au fil des années, ses nombreux avantages techniques et esthétiques en ont fait un produit de choix pour tout type d’applications, que cela soit dans la construction, rénovation ou agencement à neuf.

Bien que nos toiles soient en PVC, elles demeurent un produit écologique. Les systèmes de plafonds et murs tendus NEWMAT auront un bien moindre effet négatif sur l’environnement, tant à court que long terme, que tout autre système conventionnel.

De ce fait, NEWMAT offre une solution écologique non négligeable dans la conception de bâtiments durables / verts. NEWMAT a eu la chance d’être choisi dans le cadre de nombreux projets certifiés HQE, dont la liste se trouve dans la section du menu Professionnels named.

Le savoir-faire de NEWMAT :