6 rue Jadin
75017 PARIS
France
DRIVE THE CHANGE

De l’expérience client à l’expérience employés au sein d’une entreprise performante et sécurisée.

Avec plus de 300experts métiers et technologiques, NEXTEDIA accompagne ses clients Grands Comptes, ETI et PME sur les domaines stratégiques de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workplace et de l’Expérience client.

NEXTEDIA en chiffre :

  • 1 groupe coté sur Euronext Growth
  • +300 collaborateurs
  • 46 M€ de CA en 2019, consolidé avec Anetys
  • 8 implantations régionales

Les métiers de NEXTEDIA:

  • Customer experience : Nos consultants métiers et nos experts Solutions et Data, vous accompagnent dans la valorisation de vos données et l’optimisation de la relation clients depuis vos campagnes marketing jusqu’au service client.
  • Cybersécurité : Nos experts métiers et solutions vous accompagnent dans votre démarche de construction et d’amélioration continue de votre sécurité depuis la définition de votre politique de cybersécurité jusqu’à l’optimisation des principales solutions leaders du marché et la supervision, afin de garantir la protection de vos données, de vos applications et de votre SI.
  • Cloud & Digital WorkplaceNEXTEDIA vous accompagne dans le déploiement de solutions et technologies pour garantir une expérience employé unifiée en toutes circonstances, tout en profitant de l’agilité et la puissance du Cloud dans un environnement sécurisé, performant et intelligent.
