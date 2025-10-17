Pour obtenir une information de la part de la marque « NEXTEDIA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

DRIVE THE CHANGE

De l’expérience client à l’expérience employés au sein d’une entreprise performante et sécurisée.

Avec plus de 300experts métiers et technologiques, NEXTEDIA accompagne ses clients Grands Comptes, ETI et PME sur les domaines stratégiques de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workplace et de l’Expérience client.

NEXTEDIA en chiffre :

1 groupe coté sur Euronext Growth

+300 collaborateurs

46 M€ de CA en 2019, consolidé avec Anetys

8 implantations régionales

Les métiers de NEXTEDIA :