Nora systems est le leader mondial des revêtements de sol en caoutchouc et de systèmes de revêtements de sol.

Avec une force d'innovation et la qualité "Made in Germany», la société aide avec ses produits et services des architectes, des concepteurs, des développeurs et des fabricants à atteindre leur objectif : la création d’intérieurs sains et esthétiques.

Interface et nora sont les partenaires idéaux, avec des gammes de produits qui se complètent parfaitement sans s'opposer.

Ensemble, nous offrons la combinaison parfaite de produits et d’expertise en matière d’applications, afin d’ouvrir de nouveaux horizons pour nos clients du monde entier, avec une prestation de services et une disponibilité de produits globales encore améliorées.

Ensemble, Interface et nora partagent une compétence unique qui leur permet de prendre en charge toutes les zones d'un bâtiment – toutes à partir d'une seule source.

Nous pouvons vous aider à trouver les solutions de revêtements de sol idéales avec les propriétés fonctionnelles dont vous avez besoin pour différents espaces : de la salle de classe à la salle de conférence, aux espaces commerciaux et lieux publics, en passant par les escaliers, les laboratoires et les blocs opératoires.

Nous avons la gamme de produits et l’expertise en matière d'applications pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Et nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver la solution qui vous convient.

Ensemble, Interface et nora constituent vraiment un réseau mondial, avec des sites et des collaborateurs sur le terrain présents sur les six continents et dans plus d’une centaine de pays.

Cela soutient notre engagement profond envers la qualité de notre service et garantit une expérience client exceptionnelle aux quatre coins du monde.

Notre savoir-faire :