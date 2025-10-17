ConnexionS'abonner
NORALSY

16A Bd de Reuilly
75012 PARIS
France
NORALSY conçoit depuis plus de 40 ans des systèmes d’interphonie et de contrôle d’accès résidentiel et tertiaire dont la qualité et le design lui ont rapidement permis de s’imposer comme un des leaders en France.

Parce que garantir un accès sécurisé à sa résidence ou son bâtiment professionnel est essentiel, NORALSY investit constamment en recherche & développement afin de proposer des solutions connectées toujours plus innovantes : technologie 4G, accès digital et 100% mains libres, réception des appels visiteurs et ouverture de la porte via son smartphone, gestion en temps réel, et encore bien d’autres innovations.

Le savoir faire de NORALSY

  • Gamme INTERPHONIE INTERPHONIE 4G 
  • Gamme INTERPHONIE 3G
  • Gamme INTERPHONIE FILAIRE
  • ABONNEMENTS & FORFAITS
  • BATICONNECT
  • Gamme CONTRÔLE D’ACCÈS
  • Gamme BADGES VIGIK, LECTEURS & CENTRALES
  • Gamme CLAVIERS CODÉS
  • PROFIL 2
  • COFFRE À CLÉS
  • MODEM POUR GESTION TEMPS RÉEL

