NORMETAL CONSTRUCTION MODULAIRE - Batiweb

NORMETAL : Ingénierie et construction modulaire préfabriquée



Le groupe NORMETAL est, depuis 38 ans en Espagne et 26 ans au Portugal, une entreprise pionnière en ingénierie et construction modulaire préfabriquée, leader du marché dans la péninsule Ibérique.

Il compte plus de 150 professionnels spécialisés, une usine de 10 000 m2 à Porto et des sites de production à Lisbonne, Luanda (Angola) et Bogota (Colombie). Il possède deux sièges sociaux en Espagne et au Portugal ainsi que des filiales solidement implantées en Angola, au Mozambique, en Colombie et au Pérou.

Avec des projets réalisés dans 38 pays sur les 3 continents où il est présent, NORMETAL a consolidé ces dernières années son engagement dans différentes zones géographiques, résultat d’une stratégie continue d’internationalisation et de renforcement des marchés.

Réduction des coûts et rapidité d’exécution. Des délais de livraison et de montage jusqu’à trois plus courts que pour une construction traditionnelle. Nos solutions présentent un grand avantage, celui de pouvoir transporter l’installation si nécessaire. Nous garantissons la meilleure qualité grâce aux normes et aux contrôles appliqués à nos processus de développement de projet.

Le savoir-faire de NORMETAL :