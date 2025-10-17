NORTH WAYS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NORTH WAYS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

NORTH WAYS® est la marque référente dans l’univers de l’EPI avec des vêtements professionnels, des chaussures de sécurité et des accessoires.

NORTH WAYS® privilégie les matières techniques, les fondamentaux d’un vêtement de travail et les détails subtils qui font sa singularité. Les tenues NORTH WAYS® seront vos alliées au quotidien en proposant des fonctionnalités spécifiques et adaptées dans chaque gamme de produits.

Ses spécificités reposent sur la qualité et la robustesse des matières pour des travailleurs exigeants en milieu hostile et dans des conditions extrêmes. Elles reposent aussi sur un style affirmé d’inspiration sportswear et streetwear.

Les coupes sont étudiées afin de proposer un confort et une aisance optimale adaptées en toutes circonstances. Chaque produit est dessiné, pensé et développé selon un cahier des charges précis, répondant aux exigences des normes et des certifications européennes. Ils sont testés et contrôlés selon les besoins des utilisateurs.

Notre bureau de style français s'inspire des tendances actuelles et promet une qualité irréprochable et une fonctionnalité optimale. Nous collaborons avec des professionnels pour tester nos produits avant la commercialisation.

Sensibles aux enjeux liés à l'environnement, NORTH WAYS® s'inscrit dans une démarche de développement durable à travers un engagement éco-responsable en améliorant ses processus de fabrication.

Nous sommes aussi à votre écoute pour un développement personnalisé de produits à votre marque. Votre protection et votre image sont nos principales préoccupations.

Précurseur dans le workwear stylé, NORTH WAYS® vous accompagne au chantier comme à la ville.

Plus qu'un slogan, un état d'esprit, The Best Way To Work résume notre philosophie !

Le savoir-faire de NORTH WAYS ® :