Novoferm® Industrie est l'une des marques du groupe Novoferm® France, fabricant français et leader sur le marché de la fermeture. Novoferm® Industrie se compose d'une offre complète de portes industrielles (sectionnelles, souples, rapides…) et équipements de quai (niveleurs, sas…) à destination du secteur de l'industrie, de la logistique et des ERP.

L'offre Novoferm® Industrie, qui allie innovations techniques, recherche permanente, qualité et design, est distribuée à travers son réseau de partenaires spécialistes de la fermeture industrielle (serruriers-métalliers, charpentiers-métalliques etc.) et des maîtres d'ouvrage (logisticiens, transporteurs, garages automobiles etc.).