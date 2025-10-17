NUOVVO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NUOVVO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Le mélange parfait entre la fonctionnalité et le design fait de NUOVVO une référence dans la fabrication de produits de résine et de charges minérales.

Depuis nos installations de plus de 20000 m2 à Rédovan, Alicante, distribuées dans deux usines (fabrication et R&D + I) et entièrement équipées en machines, nous produisons des produits avant-gardistes, suivant les nouvelles tendances du marché.

Dans notre entreprise, nous savons croître en nous adaptant aux nouvelles technologies, en conjuguant des procéssus d'industrialisation innovants et la longue éxpérience de notre équipe.

Au cours de ces dernières années, nous avons entamé une nouvelle phase où l'internationalisation et la présence sur les marchés étrangers sont l'une de nos plus grandes priorités, devenant des références en tant que fabricants de receveurs de douche à charge minéral, ainsi que de meubles de salle de bain, les parois de douche et les plans de vasque.

Le savoir-faire de NUOVVO :