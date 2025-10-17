ODIAM - Batiweb

ConnexionS'abonner
ODIAM

25 Rue Jules Cambon
69008 Lyon
France
Site web de la marque

ODIAM est spécialisée dans la conception et la distribution des outils diamantés dédiés à l’industrie du bâtiment et des travaux publics.
Nos forces nous permettent d’être innovants et performants autant sur les produits de dernière technologie que sur l’organisation de la supply chain.

Les trois piliers de ODIAM nous positionnent comme un expert sur notre segment :                                                                                            

  • Une expertise logistique nous permet aujourd’hui de maîtriser la livraison de nos gammes en un temps record grâce à des partenariats initiés il y a près de quinze ans avec des logisticiens et des transporteurs parmi les plus performants du secteur.
  • Une connaissance de la distribution professionnelle & grand public permet à ODIAM de proposer des outils de suivi et une assistance personnalisée à chaque enseigne aussi spécialisée soit-elle. Notre approche merchandising est des plus efficace : un investissement dans un outil révolutionnaire nous permet grâce à un procédé inédit sur le marché du disque diamant, d’imprimer directement sur l’acier et ainsi proposer des produits sans emballage sur lesquels nous imprimons directement toutes les informations.
  • Un savoir-faire industriel parmi les plus innovants au monde, avec plus de trente ans d’expérience dans ce domaine. Certifié en ISO9001, ISO14001, OHSAS18000, le site de fabrication dispose de 72 lignes de production offrant une gamme de produits complète certifiée OSA. Une équipe de R&D expérimentée nous permet de maitriser 4 technologies des plus innovantes.

Le savoir-faire de ODIAM:

  • Disques
  • Plateaux – Patins
  • Couronne
  • Sciage
  • Perçage
  • Rainurage
  • Ponçage
  • Aspiration
  • Accessoires
