Pour obtenir une information de la part de la marque « OEMME SPA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

OEMME SPA fabrique des poinçons et des machines pour le travail et l'assemblage de systèmes en alliage léger depuis 1978.

Grâce à une croissance constante du cycle de production, OEMME SPA a atteint un contrôle complet de toutes les phases de transformation des matières premières au produit fini et aujourd'hui nous pouvons offrir très haut niveau de qualité et fiabilité.

OEMME SPA a mis d'énormes ressources dans la recherche et l'innovation technologique et a toujours poursuivi l'objectif de produire des machines à la hauteur des exigences réelles des clients.

De nos jours, OEMME SPA peut offrir un support complet et efficace à ses clients grâce à une large gamme de produits mais surtout à une assistance client fiable.

Le savoir-faire de OEMME SPA :