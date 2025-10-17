ConnexionS'abonner
OEMME SPA

Via Francesco Luigi Ferrari, 23
44122 Ferrara FE
Italie
Site web de la marque

OEMME SPA fabrique des poinçons et des machines pour le travail et l'assemblage de systèmes en alliage léger depuis 1978.

Grâce à une croissance constante du cycle de production, OEMME SPA a atteint un contrôle complet de toutes les phases de transformation des matières premières au produit fini et aujourd'hui nous pouvons offrir très haut niveau de qualité et fiabilité. 

OEMME SPA a mis d'énormes ressources dans la recherche et l'innovation technologique et a toujours poursuivi l'objectif de produire des machines à la hauteur des exigences réelles des clients. 

De nos jours, OEMME SPA peut offrir un support complet et efficace à ses clients grâce à une large gamme de produits mais surtout à une assistance client fiable.

Le savoir-faire de OEMME SPA:

  • Equipements pour l’assemblage des profiles à rupture thermique
  • Poinçonneuses
  • Machines pour systèmes en alliage légère
