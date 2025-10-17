OEMME SPA
44122 Ferrara FE
Italie
OEMME SPA fabrique des poinçons et des machines pour le travail et l'assemblage de systèmes en alliage léger depuis 1978.
Grâce à une croissance constante du cycle de production, OEMME SPA a atteint un contrôle complet de toutes les phases de transformation des matières premières au produit fini et aujourd'hui nous pouvons offrir très haut niveau de qualité et fiabilité.
OEMME SPA a mis d'énormes ressources dans la recherche et l'innovation technologique et a toujours poursuivi l'objectif de produire des machines à la hauteur des exigences réelles des clients.
De nos jours, OEMME SPA peut offrir un support complet et efficace à ses clients grâce à une large gamme de produits mais surtout à une assistance client fiable.
Le savoir-faire de OEMME SPA:
- Equipements pour l’assemblage des profiles à rupture thermique
- Poinçonneuses
- Machines pour systèmes en alliage légère