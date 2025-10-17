ConnexionS'abonner
ONATYS

14 avenue de l'Europe
77144 Montévrain
France
Site web de la marque

Onatys est née avec l'AppStore le 11 juillet 2008,

Nous sommes des experts en développement d'applications iPhone, iPad et back-office avec chacun plus de 10 ans d'expérience.

Nous sommes attachés à apporter notre connaissance en développement mobile et notre expérience à votre service.

Nous étudions votre besoin pour vous développer une application mobile iPhone / iPad ou Android sur mesure !

Grâce à notre expérience acquise dans nos nombreux projets mobiles, nous vous accompagnons tout au long de votre projet mobile.

Nous avons développé un ensemble de modules fonctionnels évolutifs pour iPhone & iPad : Onatys Mobile Business Solution - OMBS.

OMBS comprend un module de gestion de clients, de réalisation de devis et factures, gestion de documents, etc.

Cela nous permet aujourd'hui de développer des applications mobiles métier iPad très rapidement et à moindre coût.

Nous pouvons aussi développer des applications mobiles pour smartphone ou tablette iOS / Android sur mesure.

Le savoir-faire d’ONATYS :

  • DEVIS MINUTE : Première application iPad développée à partir de OMBS. "Devis Minute" est spécialement conçue pour les commerciaux itinérants. Elle permet de disposer de présentations à jour, de saisir et gérer des commandes sur site. 
  • IBATI PRO : iBati Pro est aussi issue de OMBS. Elle permet aux professionnels du bâtiment de réaliser des devis et factures en quelques minutes, avec une calculatrice métier avancée. L'application iPad inclus un catalogue pré-chargé de produits et services du bâtiment. 
  • HDJBOX : Dernière application en date développée sur OMBS. HDJBOX est une application iPad destinée aux Huissiers de Justice français. Elle permet de réaliser des états des lieux et autres constats sur site.

iBati Pro

iBatiPro vous permet de réaliser très simplement vos devis et factures sur iPad.  Il vous suffit de sélectionner les prestations sur votre iPad et l’application se charge...

En savoir plus Documentation
