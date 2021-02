ONDULINE FRANCE SAS

Créé en France dans les années 1940, Onduline est aujourd'hui le leader des matériaux légers de couverture et bardage.



Inventeur de la plaque bitume ondulée, Onduline France propose désormais toute une gamme de produits de couverture opaque et transparente pour apporter une réponse adaptée à ses clients.



Onduline possèdent des usines dans 8 pays, dont une en France. En tout c'est plus de 1500 employés à travers le monde qui travaillent pour répondre aux attentes de nos clients

Implanté dans la vallée industrielle de la Lys, sur un des pôles d’excellence de Lille Métropole, le site de production Onduclair à Comines constitue un fleuron du Groupe Onduline®.



Inaugurée en 2006, mais héritière de plus de 60 ans d’expérience dans la production de plaques d’éclairement, opaques et translucides destinées aux toitures et bardages, cette usine fabrique la gamme certifiée parmi la plus importante d’Europe sur ce segment de marché : Onduclair.



Le savoir-faire de Onduline :

