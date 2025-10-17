ONE AIR - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ONE AIR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

OneAir, une réalité en pleine évolution avec vingt ans d'expérience, conçoit et fabrique des diffuseurs textiles, métalliques et plastiques pour la diffusion de l'air dans les secteurs industriel et civil.

La rencontre d'expériences provenant de différents secteurs de conception, réalisation et commercialisation d'installations et de composants dans le domaine de la diffusion de l’air a permis de développer avec rapidité un esprit d'entreprise marqué par la recherche, le développement et la conception de systèmes de support à la diffusion de l'air dans l'environnement, innovants et améliorant les systèmes déjà présents sur le marché.

Nous avons développé une approche très consultative envers le client, car nos produits sont conçus sur mesure pour chaque commande. Notre objectif est de toujours proposer la solution la plus confortable pour le bien-être des personnes.

Le savoir-faire de ONE AIR :