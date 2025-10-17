OPTIM BETON - Batiweb

ConnexionS'abonner
Carretera Riudellots, Km. 3.8
17244 Campllong, Girona
Espagne
OPTIM BÉTON est une entreprise qui a été constituée en 2010, grâce à la somme de plusieurs associés corporatifs qui ont un long parcours et une expérience dans le secteur de la construction derrière eux.

L’entreprise a comme finalité la commercialisation en gros d’une large gamme de produits pour la construction et la décoration.

Plus exactement nous avons structuré notre gamme en quatre familles : mortiers, bétons, sables, et graviers décoratifs.

Situées stratégiquement à 75 km de la frontière française, les installations d’OPTIM BÉTON bénéficient d’une centrale de stockage d'une surface d’environ 1500m2.

L’usine dispose de deux lignes de production et de conditionnement, l’une pour mortiers et sables et l’autre pour le béton avec une capacité de production de 60Tm/heure. Récemment, nous avons incorporé une unité spéciale de sélection et de conditionnement de graviers décoratifs.

De plus nous nous sommes équipés d'un laboratoire interne où nous réalisons les contrôles de qualité les plus exigeants.

Le savoir-faire d’OPTIM BÉTON:

  • Gravier décoratifs
  • Spécial gabions
  • Produits jardin
  • Sables et graviers
  • Spécial piscines
  • Autres produits
  • Ciment, pâtre et dérives 

 

