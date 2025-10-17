ORGADATA AG - Batiweb

ORGADATA est un éditeur de logiciels basé à Leer, en Allemagne. Il y a 40 ans, nous avons commencé avec une idée complètement nouvelle : et si nous numérisions la construction de fenêtres, de portes et de façades ? Nous avons inventé LogiKal.

Nous avons adapté LogiKal exactement aux besoins de nos clients. Pas de fioritures du tout. Ni plus, ni moins. Avec LogiKal, nos clients combinent la flexibilité de l'artisanat avec une pensée industrielle efficace. Notre logiciel offre à nos clients précisément ce dont ils ont besoin sur le chemin de la transformation numérique. Nous nous réjouissons de vous soutenir dans cette démarche.

Nous nous efforçons d'établir des partenariats à long terme avec nos clients. Ce n'est rien de spécial, mais c'est très durable. Nous vivons le "principe de proximité". Plus de 450 personnes sont à l'écoute de nos clients et partenaires. Vos besoins deviennent partie intégrante de nos programmes. LogiKal est devenu le logiciel leader de l'industrie pour la construction de fenêtres, de portes et de façades, applicable à toutes les gammes de profilés courantes.

Tout a commencé avec une idée simple qui a immédiatement donné à nos clients un avantage économique : louer un logiciel au lieu de le vendre. Et de fournir à nos clients un outil moderne et très économique. En 1999, les amis d'école Bernd Hillbrands et Axel Giertz ont fondé une société de logiciels dans leur région natale de Frise orientale ; l'ère d'ORGADATA AG a commencé. L'équipe de démarrage était gérable. Cinq personnes étaient impliquées, dont les deux patrons et deux stagiaires.

La cible des développeurs de logiciels, à l'époque comme aujourd'hui, étaient les fabricants de fenêtres, de portes et de façades modernes qui utilisent la technologie pour s’améliorer constamment. La motivation d'ORGADATA est également inchangée : Faciliter le travail quotidien des clients.

Dès le début, ORGADATA a intégré les données des fabricants de profilés de fenêtres dans le logiciel. Aujourd'hui, la variété des articles, par exemple des fabricants de profilés et de quincaillerie, est une marque distinctive de LogiKal, ce qui donne aux fabricants de fenêtres, de portes et de façades une grande liberté dans le choix de leurs fournisseurs.

En 2003, nous avons installé pour la première fois un système de commande de machine chez un fabricant. Depuis lors, il existe un lien direct entre les machines CNC et LogiKal, et les machines peuvent être contrôlées à partir du logiciel de production. En même temps, nous avons livré notre logiciel à l'étranger pour la première fois. Aujourd'hui, les utilisateurs du monde entier bénéficient de nos solutions. Plus de 16 000 licences sont utilisées.

Le savoir-faire d’ORGADATA :