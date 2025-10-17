OSLO - Batiweb

ConnexionS'abonner
OSLO

33-35 rue du Carrousel
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France
Oslo, éditeur français de solutions métier à forte valeur ajoutée, propose une gamme complète de logiciels innovants véritablement pensés et conçus pour les métiers de nos clients.

Nos solutions ERP, nos logiciels métier, nos applications mobiles et nos portails collaboratifs disponibles en mode SAAS permettent quotidiennement à plusieurs milliers d’utilisateurs de gagner en fluidité, en efficacité et en fiabilité dans leurs missions quotidiennes.

Nous nous inscrivons au cœur des enjeux de transformation digitale des entreprises, de la PME/PMI à l’ETI jusqu’aux grands groupes.

Le savoir-faire d’Oslo

  • OSLO Bâtiment, la solution ERP métier dédiée aux professionnels du BTP et du Second Oeuvre.
  • OSLO Maintenance & SAV, solution métier pensée pour les sociétés de services assurant la Maintenance ou le SAV de leurs produits ou des équipements de leurs clients.
  • OSLO FM, logiciel métier spécialisé répondant aux enjeux Achats et Facilities des services généraux des grands groupes ou des collectivités locales
  • OSLO Point de Vente, une gamme complète de solutions d’encaissement et de gestion dynamique des points de vente pour la distribution spécialisée et les commerces de proximité.
