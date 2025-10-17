OSLO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « OSLO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Oslo, éditeur français de solutions métier à forte valeur ajoutée, propose une gamme complète de logiciels innovants véritablement pensés et conçus pour les métiers de nos clients.

Nous proposons une gamme complète de logiciels innovants et adaptés aux métiers de nos clients.

Nos solutions ERP, nos logiciels métier, nos applications mobiles et nos portails collaboratifs disponibles en mode SAAS permettent quotidiennement à plusieurs milliers d’utilisateurs de gagner en fluidité, en efficacité et en fiabilité dans leurs missions quotidiennes.

Nous nous inscrivons au cœur des enjeux de transformation digitale des entreprises, de la PME/PMI à l’ETI jusqu’aux grands groupes.

Le savoir-faire d’Oslo :