OUEST VENTIL - Batiweb

OUEST VENTIL

Z.I. de la Rangle
27460 ALIZAY
France
OUEST VENTIL : Matériel Pour La Ventilation

L’enseigne OUEST VENTIL propose à ses clients du génie climatique une offre globale pour les chantiers aérauliques. Elle s’appuie sur un réseau commercial présent sur toute la France pour distribuer ses propres marques (Cairox, Saftair Ventilation, Sufix) et les marques de grands fabricants, connus et reconnus dans le métier de la ventilation, avec lesquels elle a tissé des partenariats étroits.

Grâce à ses 43 agences réparties sur l’ensemble de l’hexagone, dotées de moyens logistiques de stockage et de transport, OUEST VENTIL devient ainsi le premier réseau en France spécialisé dans les produits de ventilation.

Ses produits, sélectionnés pour leurs qualités et leurs performances, répondent aux exigences du marché de la ventilation dans le domaine de l’habitat, du tertiaire et de l’industrie.

Fort d’une équipe composée de techniciens spécialisés et de commerciaux au plus près des chantiers aérauliques, OUEST VENTIL offre services, conseils et assistance aux entreprises du Génie Climatique.

Le savoir-faire de OUEST VENTIL :

  • Diffusion d'air
  • Équilibrage des réseaux
  • Réseaux
  • Traitement des réseaux
  • Accessoires de pose
  • Protection incendie
  • Caissons et tourelles
  • Traitement d'air
  • Hottes
  • Chauffage
  • Régulation
