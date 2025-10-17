ConnexionS'abonner
PACOTTE & MIGNOTTE

17, rue de la Brot – BP 47415
21074 Dijon CEDEX
France
Le spécialiste de la fenêtre à Dijon.

Dans le cadre de la construction ou de la rénovation de votre logement, le choix de vos menuiseries extérieures peut s’avérer compliqué. Matériau, taille, couleur, ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver !

Depuis 1964, Pacotte et Mignotte, fabricant de portes et fenêtres, vous conseille et vous accompagne dans vos projets de fenêtres à Dijon, menuiseries à Chalon-sur-Saône, menuiseries à Besançon et dans toute la Bourgogne-Franche-Comté !

Pacotte & Mignotte, le spécialiste de la fabrication et de l’installation de menuiseries extérieures et de fermetures, s’engage à vos côtés dans la réalisation de vos projets de construction et de rénovation.

Les engagements Pacotte & Mignotte :

  • Fabrication Francaise
  • Propreté et discrétion
  • Devis Gratuits
  • Qualité et économies de chauffage
  • Garantie réglage
  • Facilités financières

Le savoir-faire de Pacotte & Mignotte :

  • Menuiserie intérieure
  • Fenêtres
  • Portes d'entrée
  • Portes de garage et portails
  • volets et stores
  • Vérandas et pergolas

 

