Pour obtenir une information de la part de la marque « PACOTTE & MIGNOTTE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Le spécialiste de la fenêtre à Dijon.

Dans le cadre de la construction ou de la rénovation de votre logement, le choix de vos menuiseries extérieures peut s’avérer compliqué. Matériau, taille, couleur, ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver !

Depuis 1964, Pacotte et Mignotte, fabricant de portes et fenêtres, vous conseille et vous accompagne dans vos projets de fenêtres à Dijon, menuiseries à Chalon-sur-Saône, menuiseries à Besançon et dans toute la Bourgogne-Franche-Comté !

Pacotte & Mignotte, le spécialiste de la fabrication et de l’installation de menuiseries extérieures et de fermetures, s’engage à vos côtés dans la réalisation de vos projets de construction et de rénovation.

Les engagements Pacotte & Mignotte :

Fabrication Francaise

Propreté et discrétion

Devis Gratuits

Qualité et économies de chauffage

Garantie réglage

Facilités financières

Le savoir-faire de Pacotte & Mignotte :