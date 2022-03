Chez PARADE nous pensons que c’est à nos chaussures de sécurité de s’adapter à vous et pas l’inverse.

Marque de chaussure de sécurité du Groupe Eram, PARADE s’impose comme un acteur majeur du marché des Equipements de Protection Individuelle (EPI) en valorisant le design sans compromettre les impératifs de sécurité.

Entreprise Française et fière de l’être, PARADE est le fruit de plus de 40 ans d’expertise dans la protection de l’Homme et développe un nombre croissant de modèles aux semelles injectées dans son usine de Jarzé dans le Maine-et-Loire. Son objectif depuis 1978 ? Travailler en collaboration avec les utilisateurs pour créer et proposer des produits ergonomiques et confortables pour améliorer le quotidien des Hommes et des Femmes au travail.

PARADE brise les codes habituels de la chaussure de sécurité pour s’inscrire comme une marque pionnière dans le domaine.

C’est dans cette philosophie que PARADE a voulu relever le défi de transformer chaque situation d’isolement en un moment plus sécurisé avec PARADE CONNECT : des chaussures connectées qui détectent automatiquement les chutes importantes et brutales, puis alertent les contacts d’urgence du porteur grâce à une application dédiée.

Le savoir-faire de PARADE :