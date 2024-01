Marque du groupe Eram spécialisée dans les chaussures de protection, Parade Protection va commercialiser le modèle Badria. Une référence de plus dans sa gamme Brazilia, adaptée aux femmes travaillant dans le BTP notamment.

La féminisation du BTP gagne du terrain, poussée en mars dernier par la Capeb. Et si le recrutement encourage cette dynamique, les équipements des professionnelles ont également un rôle à jouer.

C’est ce qui avait motivé notamment le constructeur NGE à développer des roulottes mixtes, signe d’attention portée à l’hygiène féminine. Côté équipement de protection individuelle (EPI), la voie est largement empruntée. On le remarque notamment chez Parade Protection, filiale spécialiste de la chaussure de sécurité au sein du groupe Eram.

« C’est à nos équipements de s’adapter à vous, et pas l’inverse ». Sa devise semble toujours résonner plus de 40 ans après sa fondation. Pour preuve : la création, il y a dix ans, de sa gamme Brazilia. Celle-ci se compose de huit modèles de chaussures de sécurité estampillées « 100 % féminines ».

« La gamme Brazilia n'a pas été spécifiquement conçue pour les femmes dans le BTP, mais prend en compte un grand nombre de contraintes qu'on peut retrouver dans ce secteur d'activité », nous précise l’équipe de Développement Produits de Parade Protection. « La résistance à la glisse, le cuir hydrofuge pour résister aux éclaboussures de liquide, ainsi que la technologie exclusive Parade Air pour accompagner la souplesse de la démarche sont autant de réponses apportées aux problématiques rencontrées par les porteuses de chaussures de sécurité dans le milieu du BTP », abonde-t-elle.

En mars 2024, la gamme Brazilia accueillera un nouveau modèle : la Badria, chaussure de sécurité basse.

Plus d’adaptabilité aux morphologies féminines

Badria complète ainsi Briana, modèle de chaussure haute. Conçue selon la nouvelle norme EN ISO 20345:2022, la nouveauté de la gamme Brazilia est dotée d’une semelle anti-perforation textile en polyuréthane, typique au sein de la gamme.

Le composant est injecté en France, sur le site de Jars (49) de Parade Protection. Badria est aussi adaptée aux environnements de travail humides ou extérieurs, en témoigne son marquage S3S. La chaussure intègre aussi la technologie Parade Air, une bulle d’air visant à assurer « la démarche au niveau du talon », plus adaptée à la cambrure naturelle des professionnelles du BTP.

Composition de la technologie Parade Air - Crédit photo : Parade Protection

« En plus de la forme dite “trotteur” avec ce talon compensé de 3 cm a été spécialement développée pour améliorer la posture et faciliter la marche grâce à un meilleur accompagnement du pas, la forme et le patronage de la chaussure sont spécifiquement développés et dessinés pour les morphologies des pieds féminins. Enfin, le style à son importance, les empiècements de cuirs irisés apportent un look tendance et féminin recherché par beaucoup de femmes », poursuit l’équipe de Développement Produits de Parade Protection.

Le modèle Badria, comme tous ceux de la gamme Brazilia, s’adressent aussi bien aux professionnelles de la logistique, de la distribution que celles du BTP. Dans ce secteur en particulier, ces EPI s’adressent plus aux métiers du second oeuvre exerçant en intérieur : peintres, plombières, électriciennes, menuisières, décoratrices… « La gamme Brazilia est également parfaitement adaptée aux métiers d'encadrement dans le BTP (responsable de chantier, conductrice de travaux, architecte…) », mentionnent également les experts produits de Parade Protection.

Autre évolution désormais chez le fabricant d’EPI : la pointure 35 disponible dans toute la gamme Nebraska, pour les professionnelles évoluant dans les métiers du TP.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Parade Protection