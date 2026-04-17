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PARIS BUILDERS SHOW - Batiweb

PARIS BUILDERS SHOW

1 place de la Porte de Versailles
75015 Paris
France
Site web de la marque

Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment) est le rendez-vous international incontournable des professionnels du bâtiment, de la construction et de la rénovation.

Organisé du 28 septembre au 1er octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, il fédère l’ensemble de la filière à travers quatre événements majeurs : BATIMAT, IDÉOBAIN, INTERCLIMA et RENODAYS.

Véritable plateforme d’innovation, de business et de networking, le salon met en lumière les grandes mutations du secteur : rénovation énergétique, décarbonation, construction durable, performance des bâtiments, digitalisation et nouveaux usages. Il propose une offre complète de solutions, des démonstrations, ainsi qu’un programme de plus de 500 conférences pour décrypter les tendances et accompagner la transformation des acteurs.

Avec plus de 135 000 visiteurs attendus,1 000 exposants et une forte dimension internationale, Paris Builders Show s’affirme comme un temps fort stratégique pour anticiper les évolutions du marché et développer son activité.

En participant à Batimat 2026, les professionnels auront l'opportunité de :

  • Découvrir les dernières innovations et solutions adaptées aux défis actuels du secteur.
  • Assister à des conférences et ateliers animés par des experts reconnus.
  • Rencontrer des exposants internationaux et établir des contacts précieux.
  • Participer aux Awards de l'Innovation, mettant en lumière les avancées technologiques majeures.

 

 

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