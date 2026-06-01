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La FNTP salue l'élection de Jean-Pierre Paseri à la tête de la FIEC

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Nomination
Publié le 01 juin 2026 à 16h30, mis à jour le 02 juin 2026 à 17h31, par Nils Buchsbaum
Jean-Pierre Paseri prend la présidence de la FIEC, salué par la FNTP dans un contexte clé pour la construction européenne.
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La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) « salue » l'élection de Jean-Pierre Paseri à la présidence de la Fédération de l'industrie européenne de la construction (FIEC), dans un communiqué diffusé le 29 mai 2026. Principal organe de représentation du secteur de la construction auprès des institutions européennes, la FIEC regroupe 32 fédérations nationales membres dans 27 pays européens. Fondée en 1905 et dont le secrétariat est établi à Bruxelles, elle représente les entreprises de construction de toutes tailles — des artisans et PME aux grandes firmes internationales — dans toutes les spécialités du bâtiment et du génie civil, et est reconnue comme interlocuteur officiel lors des négociations sectorielles européennes.

Déjà premier vice-président de l'organisation depuis un an, Jean-Pierre Paseri siège au comité de direction de la FIEC depuis 2023, où il représente conjointement la FNTP et la Fédération Française du Bâtiment (FFB). Son prédécesseur, Piero Petrucco, avait conduit la fédération pendant deux ans, une période durant laquelle « la Fiec s'est fortement mobilisée pour renforcer l'influence du secteur de la construction au niveau européen et porter ses priorités auprès des institutions de l'Union européenne », indique la FNTP dans son communiqué,

Un secteur européen face à des défis multiples

 

« À l'heure où l'Europe doit accélérer ses investissements pour répondre aux défis climatiques, énergétiques et géopolitiques, la FIEC joue plus que jamais un rôle essentiel pour faire entendre la voix du secteur de la construction », déclare la FNTP dans son communiqué. Transition écologique et numérique, décarbonation, pénurie de main-d'œuvre, hausse des coûts, complexité réglementaire ou besoins massifs d'investissement : les défis listés par la fédération sont nombreux.

La fédération se dit « convaincue que Jean-Pierre Paseri saura porter une ambition forte pour le secteur européen de la construction et contribuer à renforcer encore le rôle de la FIEC au service de la compétitivité, de la souveraineté et de la cohésion européenne ».

« L'engagement européen de Jean-Pierre Paseri, son expertise technique et sa connaissance fine des enjeux de transformation de nos métiers seront des atouts précieux pour porter la voix de nos entreprises auprès des institutions européennes », a déclaré Alain Grizaud, président de la FNTP.

 

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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