REP PMCB : une hausse des barèmes « pas tenable » selon la FDMC
« Un coup supplémentaire à la viabilité du dispositif actuel. » C'est par ces mots que la Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC) qualifie la hausse des barèmes annoncée par les éco-organismes d'ici au 1er juillet 2026.
Celle-ci ne ferait, pour l'organisation, qu'accentuer « une fuite en avant, dans un contexte de hausses tarifaires des matériaux de construction dues au conflit au Moyen-Orient ».
La FDMC en faveur d'un gel des éco-contributions
La FDMC rappelle, dans un communiqué de presse publié le 2 juin 2026, que le ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, estimait le déficit des éco-organismes à 120 millions d'euros.
Un point qui fait dire à la fédération que la suppression de l'obligation systématique de collecte pour les distributeurs est « indispensable, ne serait-ce que par bon sens économique ». Alors qu'elle attribue le déficit des éco-organismes à la démultiplication des points de collecte, pour répondre aux exigences de la loi AGEC.
Dans un dernier bilan fin mai, Valobat expliquait les raisons de tels hausses.
Comme la Fédération française du bâtiment (FFB) et la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la FDMC se prononce en faveur d'un gel des éco-contributions. Cette dernière appelle à ce que la refonte de la REP bâtiment puisse mettre fin à une « situation intolérable » pour ses adhérents.
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