Paris Builders Show 2026 : le rendez-vous mondial du bâtiment à Paris
Un événement unique pour toute la filière construction
Anciennement Mondial du Bâtiment, Paris Builders Show marque une nouvelle ambition : fédérer tous les acteurs du bâtiment et de la rénovation autour des grands enjeux du secteur :
- transition énergétique
- décarbonation
- innovation et digitalisation
- rénovation globale
Avec plus de 1 000 exposants et 500 conférences, il s’impose comme une plateforme business, d’innovation et de networking incontournable.
4 salons complémentaires pour une vision globale du bâtiment
BATIMAT
Salon leader de la construction : matériaux, équipements, innovation, construction hors-site et bas carbone.
IDÉOBAIN
Espace dédié à la salle de bains design et durable : tendances, confort et économie circulaire.
INTERCLIMA
Salon de référence du génie climatique : performance énergétique, CVC, énergies renouvelables.
RENODAYS
Forum dédié à la rénovation globale (28-29 septembre) : performance énergétique, usages, financement et rénovation durable.
4 piliers stratégiques au cœur de l’événement
- Communauté : networking, workshops, forums et Builders Cafés
- Performance : solutions concrètes pour améliorer les projets et le business
- Inspiration : conférences, Innovation Awards, démonstrations
- International : visiteurs internationaux, contenus bilingues, Builders Roadshow
Une forte dimension internationale
Le Paris Builders Show renforce son rayonnement mondial avec :
- Un programme de conférences internationales
- Des parcours visiteurs dédiés
- Le Builders Roadshow (Europe, Afrique, Amérique du Nord)
- Un Club International dédié au networking
Focus 2026 : le bâtiment en mouvement
L’édition 2026 s’articule autour de 3 axes :
- Repenser : digitalisation, nouveaux métiers, data
- Restaurer : rénovation énergétique, réemploi, patrimoine
- Réinventer : nouveaux usages, architecture durable
Innovation et temps forts
- Innovation Awards (11 catégories)
- +300 innovations attendues
- Conférences, pitchs, masterclass
- Grand Oral politique
- Espaces start-up et Construction Tech
Chiffres clés 2026
- Paris Expo Porte de Versailles
- 28 septembre – 1er octobre 2026
- 135 000 visiteurs attendus
- +1 000 exposants
- 500 conférences
Pourquoi visiter le Paris Builders Show
- Découvrir les innovations du bâtiment
- Anticiper les tendances construction et rénovation
- Développer son réseau professionnel
- Trouver des solutions pour des projets durables
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