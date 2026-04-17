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Paris Builders Show 2026 : le rendez-vous mondial du bâtiment à Paris

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Communiqué
Publié le 17 avril 2026
Paris Builders Show 2026 à la Porte de Versailles : 135 000 pros attendus pour le grand rendez-vous du bâtiment avec BATIMAT, IDÉOBAIN, INTERCLIMA et RENODAYS.
Paris Builders Show 2026 : le rendez-vous mondial du bâtiment à Paris - Batiweb

Un événement unique pour toute la filière construction

Anciennement Mondial du Bâtiment, Paris Builders Show marque une nouvelle ambition : fédérer tous les acteurs du bâtiment et de la rénovation autour des grands enjeux du secteur :

  • transition énergétique
  • décarbonation
  • innovation et digitalisation
  • rénovation globale

Avec plus de 1 000 exposants et 500 conférences, il s’impose comme une plateforme business, d’innovation et de networking incontournable.

4 salons complémentaires pour une vision globale du bâtiment

BATIMAT
Salon leader de la construction : matériaux, équipements, innovation, construction hors-site et bas carbone.

IDÉOBAIN
Espace dédié à la salle de bains design et durable : tendances, confort et économie circulaire.

INTERCLIMA
Salon de référence du génie climatique : performance énergétique, CVC, énergies renouvelables.

RENODAYS
Forum dédié à la rénovation globale (28-29 septembre) : performance énergétique, usages, financement et rénovation durable.

4 piliers stratégiques au cœur de l’événement

  • Communauté : networking, workshops, forums et Builders Cafés
  • Performance : solutions concrètes pour améliorer les projets et le business
  • Inspiration : conférences, Innovation Awards, démonstrations
  • International : visiteurs internationaux, contenus bilingues, Builders Roadshow

Une forte dimension internationale

Le Paris Builders Show renforce son rayonnement mondial avec :

  • Un programme de conférences internationales
  • Des parcours visiteurs dédiés
  • Le Builders Roadshow (Europe, Afrique, Amérique du Nord)
  • Un Club International dédié au networking

Focus 2026 : le bâtiment en mouvement

L’édition 2026 s’articule autour de 3 axes :

  • Repenser : digitalisation, nouveaux métiers, data
  • Restaurer : rénovation énergétique, réemploi, patrimoine
  • Réinventer : nouveaux usages, architecture durable

Innovation et temps forts

  • Innovation Awards (11 catégories)
  • +300 innovations attendues
  • Conférences, pitchs, masterclass
  • Grand Oral politique
  • Espaces start-up et Construction Tech

Chiffres clés 2026

  • Paris Expo Porte de Versailles
  • 28 septembre – 1er octobre 2026
  • 135 000 visiteurs attendus
  • +1 000 exposants
  • 500 conférences

Pourquoi visiter le Paris Builders Show

  • Découvrir les innovations du bâtiment
  • Anticiper les tendances construction et rénovation
  • Développer son réseau professionnel
  • Trouver des solutions pour des projets durables

 

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