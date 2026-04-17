Paris Builders Show 2026 : le rendez-vous mondial du bâtiment à Paris

Un événement unique pour toute la filière construction

Anciennement Mondial du Bâtiment, Paris Builders Show marque une nouvelle ambition : fédérer tous les acteurs du bâtiment et de la rénovation autour des grands enjeux du secteur :

transition énergétique

décarbonation

innovation et digitalisation

rénovation globale

Avec plus de 1 000 exposants et 500 conférences, il s’impose comme une plateforme business, d’innovation et de networking incontournable.

4 salons complémentaires pour une vision globale du bâtiment

BATIMAT

Salon leader de la construction : matériaux, équipements, innovation, construction hors-site et bas carbone.

IDÉOBAIN

Espace dédié à la salle de bains design et durable : tendances, confort et économie circulaire.

INTERCLIMA

Salon de référence du génie climatique : performance énergétique, CVC, énergies renouvelables.

RENODAYS

Forum dédié à la rénovation globale (28-29 septembre) : performance énergétique, usages, financement et rénovation durable.

4 piliers stratégiques au cœur de l’événement

Communauté : networking, workshops, forums et Builders Cafés

: networking, workshops, forums et Builders Cafés Performance : solutions concrètes pour améliorer les projets et le business

: solutions concrètes pour améliorer les projets et le business Inspiration : conférences, Innovation Awards, démonstrations

: conférences, Innovation Awards, démonstrations International : visiteurs internationaux, contenus bilingues, Builders Roadshow

Une forte dimension internationale

Le Paris Builders Show renforce son rayonnement mondial avec :

Un programme de conférences internationales

Des parcours visiteurs dédiés

Le Builders Roadshow (Europe, Afrique, Amérique du Nord)

Un Club International dédié au networking

Focus 2026 : le bâtiment en mouvement

L’édition 2026 s’articule autour de 3 axes :

Repenser : digitalisation, nouveaux métiers, data

: digitalisation, nouveaux métiers, data Restaurer : rénovation énergétique, réemploi, patrimoine

: rénovation énergétique, réemploi, patrimoine Réinventer : nouveaux usages, architecture durable

Innovation et temps forts

Innovation Awards (11 catégories)

+300 innovations attendues

Conférences, pitchs, masterclass

Grand Oral politique

Espaces start-up et Construction Tech

Chiffres clés 2026

Paris Expo Porte de Versailles

28 septembre – 1er octobre 2026

135 000 visiteurs attendus

+1 000 exposants

500 conférences

Pourquoi visiter le Paris Builders Show

Découvrir les innovations du bâtiment

Anticiper les tendances construction et rénovation

Développer son réseau professionnel

Trouver des solutions pour des projets durables

Pour en savoir plus exit_to_app