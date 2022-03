BEAU SOLEIL : Parquet d’excellence depuis 1875

C’est en plein cœur de la Nièvre, la plus grande ressource de chênes française, que la famille Tixier créa en 1875 la scierie-parqueterie du même nom. En un siècle, trois générations se sont succédées, traversant l’industrialisation et faisant face aux préjudices des deux guerres.

En 1982, Maurice Petitrenaud, exploitant forestier et scieur, fut à l’initiative du rachat de la société qui n’avait plus de successeur. Avec ses fils, Didier et Rémi Petitrenaud, ils décidèrent de se concentrer et de développer l’activité parquet. Ils renommèrent l’entreprise « BEAU SOLEIL » en référence au lieu-dit où elle est implantée.

Ces dernières décennies, la PARQUETERIE DU BEAU SOLEIL a été confrontée aux bouleversements économiques mondiaux qui, chaque fois, l’ont amenée à s’adapter et se réinventer.

Pour répondre à la vague de délocalisation des industries françaises vers les pays d’Europe de l’Est dans les années 1990, puis vers l’Asie dans les années 2000, Didier Petitrenaud fit le pari risqué de reconstruire entièrement l’usine pour la moderniser. Depuis, la structure ne cesse, chaque année, d’investir dans de nouveaux outils, pour rester à la pointe de la technologie.

Le fils de Didier, Xavier Petitrenaud, arrivé dans l’entreprise lors de la crise financière de 2009, constate, dans un marché du parquet en perte de vitesse, un besoin croissant de flexibilité et de service personnalisé. Il oriente alors la stratégie de BEAU SOLEIL vers plus de réactivité et développe la fabrication sur-mesure, tout en préservant la qualité.

La connaissance de la forêt et la sensibilité de la matière sont la force identitaire de la famille Petitrenaud. Maîtriser l’ensemble des étapes de la transformation du bois, de la forêt jusqu’au produit fini, constitue son véritable atout.

Le savoir-faire de BEAU SOLEIL :