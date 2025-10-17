PAVARD
78260 Achères
France
Convoyeur à bande
Pavard fabrique sur mesure des convoyeurs à bande (de 20 à 150Kg par mètre linéaire) dédiés à la manutention de charges type transport de linge, pièces de secteur automobile, cartons, caisses.
Table de trie tournante
Pavard fabrique sur mesure des tables de trie tournante ergonomiques (de 20 à 150Kg répartis sur le plateau) dédiés à la manutention et au trie manuel de charges type transport de linge, pièces de secteur...
Gerbeur Transporteur Multi Position
Pavard fabrique sur mesure des Gerbeurs Transporteurs à positions multiples dédiés à la Manutention de charges isolées de fortes dimensions et poids dans le milieu industriel : chargement et déchargement...
Gerbeur Transporteur A Plat
Pavard fabrique sur mesure des Gerbeurs Transporteurs à plat dédiés à la Manutention de charges isolées de fortes dimensions et poids dans le milieu industriel : chargement et déchargement de pièces, cartons,...
Convoyeur Transporteur A Charge Lourde
Pavard fabrique sur mesure des convoyeurs transporteurs tablier à charge lourde (jusqu’à 1000Kg par mètre linéaire) dédiés à la manutention de charges type transport de palettes, pièces de secteur automobile,...
Convoyeur Transporteur Magnétique
Pavard fabrique sur mesure des convoyeurs transporteurs magnétiques dédiés à la manutention de pièces métalliques tous secteurs industriels. Ce transporteur répond aux contraintes peu à très sévères du...
Convoyeur A Rouleaux
Pavard fabrique sur mesure des convoyeurs à rouleaux dédiés à la manutention de charges isolées (dimension et poids variables) tous secteurs industriels. Ce transporteur répond aux contraintes peu à très...
Convoyeur A Rouleaux A Courbe
Pavard fabrique sur mesure des convoyeurs à rouleaux courbés dédiés à la manutention de charges isolées (dimension et poids variables) tous secteurs industriels. Ces transporteurs sont utilisables pour...
Convoyeur Recentreur Industrie Automobile
Pavard fabrique sur mesure des convoyeurs recentreurs dédiés à l’industrie automobile pour la manutention de pièces du type siège automobile ou porte de voitures tels que les convoyeurs pour portes de...
