PERFISA FABRICA DE PERFIS METALICOS - Batiweb

PERFISA : Entreprise leader au Portugal dans la fabrication de profilés en acier galvanisé pour le secteur de la construction civile

Au fil des ans, PERFISA s’est imposé comme l’une des principales références sur un marché extrêmement concurrentiel par nature. Cela résulte d’une stratégie de croissance fondée sur des principes de qualité et d’innovation qui s’étend à tous les départements de l’entreprise et à ses employés.

Le siège social et l’usine de PERFISA sont situés à São Pedro do Sul (Viseu, Portugal) et occupent une superficie totale de 15.500 m2. La société dispose également de deux centres logistiques situés respectivement à Camarate et à Albergaria-a-Velha.

La croissance de la société s’est accompagnée de l’expansion de sa zone d’opérations et, actuellement, la marque PERFISA est présente dans plusieurs pays : Espagne, Maroc, Cuba, Guinée, Mozambique et Angola, entre autres.

PERFISA dispose d’équipements ultramodernes faisant partie d’un processus de production entièrement intégré et automatisé, capable de répondre aux meilleures demandes de ses clients.

PERFISA applique un contrôle de qualité rigoureux qui commence par le choix des plus réputés fournisseurs de matière première certifiée et comprend un contrôle strict de la production en usine.

Le savoir-faire de PERFISA :