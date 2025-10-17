PERIN ET CIE

La famille Blocs - Les blocs traditionnels et techniques ainsi qu’une expertise rare en blocs apparents (Betobat).

ainsi qu’une expertise rare en blocs apparents (Betobat). La famille Préfa Lourde - Avec deux usines de Longrines préfabriqués (Bâtiment, Agricole, Traitement de l’eau) et un atelier d’ Armature CFA (Coupé, Façonné, Assemblé) d’une capacité de 1 000 tonnes/an.

(Bâtiment, Agricole, Traitement de l’eau) et un atelier d’ (Coupé, Façonné, Assemblé) d’une capacité de 1 000 tonnes/an. La famille Plancher - Avec une réelle expertise dans les planchers treillis accessoirisés (Acier, Isolant, Béton) via la gamme avec étais et sans étais (VS).

accessoirisés (Acier, Isolant, Béton) via la gamme avec étais et sans étais (VS). La famille Traitement de l’Eau et TP - Avec sa filiale Urvoy Préfa ou l’intégralité des problématiques de la collecte et du traitement sont traités.

La famille Aménagement Extérieur - Complète le dispositif avec une gamme large et profonde avec des technologies de bétons pressés (Système Garden) et moulés (Système Pierre et la gamme Clôture).

Le groupe Perin & Cie est constitué deprincipalement sur la façade Ouest de la France. Sesfabriquent des éléments préfabriqués en béton (petits et grands) pour un tonnage annuel devendue dansvia des distributeurs négociants en matériaux.L’innovation est permanente chez Perin & Cie mais à condition qu’elle soit techniquement et financièrement abordable par nos confrères qui mettent en œuvre les bâtiments. C’est notre obsession avec au final une place de leader dans de nombreux domaines (Posé Collée, Bloc Isolant EasyTherm, Planelle Thermo’Rive, BEFUP …)Farouche indépendant et fortement innovant, il se développe sur tous les métiers concernant la structure et l’esthétisme des bâtiments Individuels et Collectifs et de ses extérieurs.L’activité de Perin & Cie est le béton industriel dans toutes ses formes :