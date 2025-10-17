PERIN ET CIE
35600 REDON
France
L’innovation est permanente chez Perin & Cie mais à condition qu’elle soit techniquement et financièrement abordable par nos confrères qui mettent en œuvre les bâtiments. C’est notre obsession avec au final une place de leader dans de nombreux domaines (Posé Collée, Bloc Isolant EasyTherm, Planelle Thermo’Rive, BEFUP …)
Farouche indépendant et fortement innovant, il se développe sur tous les métiers concernant la structure et l’esthétisme des bâtiments Individuels et Collectifs et de ses extérieurs.
L’activité de Perin & Cie est le béton industriel dans toutes ses formes :
- La famille Blocs - Les blocs traditionnels et techniques ainsi qu’une expertise rare en blocs apparents (Betobat).
- La famille Préfa Lourde - Avec deux usines de Longrines préfabriqués (Bâtiment, Agricole, Traitement de l’eau) et un atelier d’Armature CFA (Coupé, Façonné, Assemblé) d’une capacité de 1 000 tonnes/an.
- La famille Plancher - Avec une réelle expertise dans les planchers treillis accessoirisés (Acier, Isolant, Béton) via la gamme avec étais et sans étais (VS).
- La famille Traitement de l’Eau et TP - Avec sa filiale Urvoy Préfa ou l’intégralité des problématiques de la collecte et du traitement sont traités.
- La famille Aménagement Extérieur - Complète le dispositif avec une gamme large et profonde avec des technologies de bétons pressés (Système Garden) et moulés (Système Pierre et la gamme Clôture).
AirBloc®, bloc thermique
Air’Bloc®, l’association d’un béton de granulats courants et d’un béton isolant minéral Air’Mousse® pour la construction de bâtiments collectifs...
EasyTherm®, bloc béton
L’EASYTHERM, le bloc béton nouvel R en Ardoise Expansée !!! Les avantages du système constructif easytherm : - A base d’ardoise expansée - R=1.44 m².k/W...
ThermoRive®, rupteur thermique
Thermo’Rive est le rupteur thermique pour le collectif et la maison individuelle le plus performant et économique du marché : - LOGEMENTS COLLECTIFS Ψ 9 = 0,37 W/m.K –>...
