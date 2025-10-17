ConnexionS'abonner
Fermer
PERIN ET CIE - Batiweb

PERIN ET CIE

102 RUE DE VANNES
35600 REDON
France
Site web de la marque
Le groupe Perin & Cie est constitué de 6 usines tous certifiée NF FDES principalement sur la façade Ouest de la France. Ses 150 salariés fabriquent des éléments préfabriqués en béton (petits et grands) pour un tonnage annuel de 400 000 tonnes vendue dans toute la France via des distributeurs négociants en matériaux.
L’innovation est permanente chez Perin & Cie mais à condition qu’elle soit techniquement et financièrement abordable par nos confrères qui mettent en œuvre les bâtiments. C’est notre obsession avec au final une place de leader dans de nombreux domaines (Posé Collée, Bloc Isolant EasyTherm, Planelle Thermo’Rive, BEFUP …)
Farouche indépendant et fortement innovant, il se développe sur tous les métiers concernant la structure et l’esthétisme des bâtiments Individuels et Collectifs et de ses extérieurs. 

L’activité de Perin & Cie est le béton industriel dans toutes ses formes :
  • La famille Blocs - Les blocs traditionnels et techniques ainsi qu’une expertise rare en blocs apparents (Betobat).
  • La famille Préfa Lourde - Avec deux usines de Longrines préfabriqués (Bâtiment, Agricole, Traitement de l’eau) et un atelier d’Armature CFA (Coupé, Façonné, Assemblé) d’une capacité de 1 000 tonnes/an.
  • La famille Plancher - Avec une réelle expertise dans les planchers treillis accessoirisés (Acier, Isolant, Béton) via la gamme avec étais et sans étais (VS).
  • La famille Traitement de l’Eau et TP - Avec sa filiale Urvoy Préfa ou l’intégralité des problématiques de la collecte et du traitement sont traités.
  • La famille Aménagement Extérieur - Complète le dispositif avec une gamme large et profonde avec des technologies de bétons pressés (Système Garden) et moulés (Système Pierre et la gamme Clôture).

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.