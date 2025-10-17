PERVEDANT - Batiweb

ConnexionS'abonner
PERVEDANT

Zona Industrial Casal Cego Rua da Indústria, Lote 7
2415802 Leiria
Portugal
Site web de la marque

Entreprise familiale, PERVEDANT commence son activité en 1994. Très vite, elle souhaite occuper une position dominante dans le secteur des profilés, des joints pour encadrements en aluminium et en bois, tout en essayant de dépasser les attentes d'un marché extrêmement compétitif.

Fort d'une expérience de 3 décennies, le gérant de PERVEDANT en a fait une référence dans son secteur d'activité, conduisant à la hausse du volume des ventes et à la fidélisation de ses clients.

En quête permanente d'améliorer sa compétitivité et sa qualité, PERVEDANT obtient la Certification de Qualité en 2004, conformément à la norme NP EN ISO 9001, découlant de tout le travail effectué en vue de la satisfaction de ses Clients, sans pour autant oublier la communauté qui nous entoure.

En effet, PERVEDANT intègre dans son système de gestion la Certification environnementale conforme à la Norme NP EN ISO 14001.

PERVEDANT prétend continuer à surprendre ses clients, en misant sur l'innovation et la qualité de ses produits. Tel est notre but et nous sommes convaincus que nous serons un précieux partenaire commercial.

Le savoir-faire de PERVEDANT :

Profilés et joints 

  • Joints d'étanchéité en PVC, EPDM (Compact et Spongieux), NBR et TPE
  • Coextrusion jusqu'à 3 matériaux
  • Profilés et tubes techniques en  PVC, ABS et PP

Injection

  • Pièces injectées vulcanisées en EPDM
  • ABS
  • PA6
  • PP
