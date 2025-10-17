Pour obtenir une information de la part de la marque « PFEIFER TIMBER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PFEIFER est l'une des entreprises leaders du secteur du bois en Europe. Nous appliquons notre philosophie sur huit sites en Autriche, en Allemagne et en République tchèque : Passion pour le bois - passion pour le travail avec les conifères.

Les 1 800 employés de notre groupe transforment le bois brut en une famille de produits de haute qualité. Une gamme de produits clairement structurée constitue la base du succès du groupe PFEIFER. Dans plus de 90 pays, on fait confiance à nos produits.

Nous nous concentrons sur la production de produits en bois dans des domaines clairement définis : Construction de bois, technologie de coffrage du béton, industrie de l'emballage ainsi que bois de sciage et de bardage. Nos spécialistes des combustibles recyclent les matières résiduelles présumées, et notamment la sciure de bois pour en faire des vecteurs de bioénergie durable.

En tant que société familiale, nous conservons une compréhension intemporelle des valeurs. PFEIFER est synonyme de martelage manuel et de fiabilité. Cela signifie avant tout : Nous prenons des engagements et nous nous y tenons. Par rapport aux clients, mais aussi aux salariés et aux fournisseurs. Cela crée un milieu marqué par la continuité et la prévisibilité.

Le bois de qualité nécessaire aux produits PFEIFER est fourni par nos partenaires des forêts d'Europe centrale. Notre travail contribue ainsi à une foresterie durable. Pour les propriétaires forestiers de petite à moyenne taille, le fait d’avoir PFEIFER pour client est gage de forte valeur ajoutée. C'est la base pour équilibrer l'écosystème forestier - dans toute sa biodiversité.

Le savoir-faire de PFEIFER :