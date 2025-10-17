Pour obtenir une information de la part de la marque « PIHER INDUSTRIAS PIQUERAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée en tant que société familiale en 1957, PIHER a depuis le début comme cœur de métier la conception et la fabrication d'outils de serrage.

Nos produits, de haute qualité, sont fabriqués et destinés au secteur professionnel ce qui exige rigueur, fiabilité et durabilité.

Notre grande expérience, combinée à l'amélioration continue du processus de fabrication, font de nos produits une valeur sûre pour les travaux exigeants.

Afin de garantir l'excellence, tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux de première qualité certifiés d'origine européenne.

La confiance en nos systèmes de production et en notre processus qualité nous permet d'offrir une garantie contre tout défaut de fabrication pour une période de plus de 30 ans. Outre cette garantie, le taux de retour moyen est de 65 sur 100.000 articles vendus.

L'ouverture au marché extérieur a démarré en 1995 avec notre participation à plusieurs foires internationales. Dès lors, nos exportations ont augmenté de façon spectaculaire et dépassent maintenant 50% de nos ventes. Le continent européen reste le principal marché, même si nous sommes présents sur les 5 continents et vendons dans le monde entier.

Les expéditions nationales et internationales de notre catalogue sont assurées sous 24-48 heures, dépendamment du type de transport.

Dans nos installations, situées à Logroño, 2000 mètres carrés sont dédiés à la fabrication, 2000 autres mètres carrés au stockage et 500 mètres carrés pour les bureaux. L'utilisation efficace de notre outil de travail nous permet une capacité de production très flexible d'environ 1,000 à 2,000 outils par jour, sans ajout de machines.

L’entreprise PIHER soutient et est impliqué dans la promotion d’une économie solidaire et coopérative.

Nous développons actuellement un système d’évaluation 4.0 permettant de mesurer ces valeurs.

Le savoir-faire de PIHER :