Photovoltaïque : Rector Lesage acquiert Mecosun

Orientation vers les ombrières photovoltaïques confirmée pour Rector Lesage. Le préfabricant béton annonce le rachat de Mecosun, dont il devient l’actionnaire majoritaire.

À Tournefeuille, près de Toulouse (Haute-Garonne), nous avons découvert sous un soleil de plomb la nouvelle activité de Rector Lesage : les ombrières photovoltaïques.

Une incursion dans les énergies renouvelables, qui se confirme avec l’acquisition de Mecosun, annoncée le 24 novembre.

Se développer les ombrière photovoltaïques

Le fabricant de fixations pour photovoltaïques est proche géographiquement du préfabricant béton, car basée à Saint-Lys, dans le même département. En 2024, l’entreprise enregistre 8,6 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 15 salariés.



Son activité rassemble systèmes d’intégration, ombrières standards de parkings auto-lestées sans fondations de la marque Megapark et ses ombrières sur-mesure Megapark.



C’est sur ces deux dernières activités que Rector Lesage, devenu actionnaire majoritaire de Mecosun, entend se développer. Sa stratégie : « créer de fortes synergies et complémentarités avec certaines de ses filiales telles que Rector, Neo, ainsi que Rector Charpentes et Structures », lit-on dans son communiqué.



Cette opération présente une opportunité pour Mecosun de s’affirmer sur le marché national mais aussi en Pologne, Belgique, République Tchèque et Slovaquie, pays où l’industriel est déjà implanté.



Par Virginie Kroun

