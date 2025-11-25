Amaury Journel nommé à la tête de Rehau Building Solutions France
Publié le 25 novembre 2025, mis à jour le 25 novembre 2025 à 17h18, par Raphaël Barrou
Amaury Journel est le nouveau directeur général de la branche française de Rehau Building Solutions depuis le 13 octobre 2025. Diplômé de l’IAE Paris, il a démarré sa carrière chez Strafor/Facom en occupant des postes de directeur dans le marketing et la vente. Depuis 2006, son parcours a évolué dans des fonctions de direction générale et ce, d’abord pour le fabricant allemand Roto Frank, puis pour les groupes espagnols Solaria et Girbau.
Un spécialiste du développement de filiales en B to B et en génie climatique
Il a profité de passages dans des groupes industriels à dimension internationale pour se spécialiser le développement de filiales en distribution B to B, ainsi que le domaine du génie climatique. Rehau Building Solutions estime d'ailleurs que c'est grâce à ce CV diversifié qu'il pourra apporter son expertise au groupe.
Pour rappel, Rehau Industries fait partie du groupe mondial Rehau, spécialisé dans les solutions à base de polymères. Avec un total de plus de 20 000 employés, le groupe génère des ventes annuelles de plus de 4,5 milliards d'euros.
Le groupe Rehau réunit Meraxis, New Ventures, Raumedic, Rehau Automotive et Rehau Industries. Cette dernière regroupe les divisions Building Solutions, Window Solutions, Interior Solutions et Industrial Solutions, qui opèrent indépendamment sur leurs marchés respectifs, ainsi que les unités de services transversales Rehau Services & Solutions.
